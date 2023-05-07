Про це 24 Каналу розповів політичний експерт і керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що контрнаступ точно буде і пояснив, чому не розголошують його деталі.

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Лобових атак не буде

Клочок зазначив, що говорячи про контрнаступ ЗСУ, можна опиратись на інтерв'ю Олексія Резнікова та Володимира Зеленського. Вони, звісно, були узгоджені. Тож, можна зрозуміти, що класичного контрнаступу не буде.

Треба нам згадати, як то все відбувалось минулого року на Херсонщині. Я можу навести зараз лише цю аналогію, більше ніякої. Класичного варіанту лобової атаки не чекайте. Я маю таку думку, схильність так думати. Успіхи ж будуть однозначно,

– зауважив політичний експерт.

Не буде такого, як у фільмах з Чапаєвим, на конях, з шашками побігли в атаку. Треба брати до уваги також слова й Зеленського, й Данілова, які говорять, що Україна обов'язково поверне свої території в межах кордонів 1991 року військовим й іншими способами.

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Дипломатичний спосіб

Отже, наше керівництво розуміє, що перемовини з Росією рано чи пізно будуть. Просто вони повинні бути з позиції сили, з чітких позицій на фронті. Треба тиснути на росіян, і Захід нам у цьому допомагає. У світі всі розуміють, що цілі будуть досягнуті не єдиним контрнаступом.

"Треба взяти до уваги ще й голосування 26 квітня на Генасамблеї ООН, саме за головування росіян. Це дуже показовий момент, коли Лавров там головував. Так от тоді резолюцію щодо агресії Росії підтримали Китай, Туреччина, Індія", – наголосив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Тобто, партнерами Росії фактично залишаються лише Іран і КНДР. Тому так, у світі відбуваються речі, яких ми не бачимо фізичні, але це дуже важливі дипломатичні процеси. Зокрема, й Резніков уже натякає на "жести доброї волі", що є дуже позитивним.

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