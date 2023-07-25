Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заметил, что прорыв линий обороны оккупантов зависит от наличия боеприпасов и необходимого оружия. Об этом он рассказал 24 Каналу.

Важно Оружие истощения: в качестве кассетных боеприпасов помогут ВСУ на поле боя

"Я соглашаюсь с предположениями, что "размягчение" линии обороны россиян может быть до осени, однако это может произойти и раньше", – сказал Мусиенко.

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Усиление, которое должно помочь

Линии обороны врага нужно чем-то размягчать и разминировать, а для этого необходимы соответствующие средства поражения, которые мы сейчас наращиваем благодаря нашим партнерам.

Мы можем исключительно выдвигать гипотезы и предположения, что кассетные снаряды действительно помогут против позиций вражеской пехоты, находящейся в окопах, блиндажах и неукрепленных позициях.

– отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

В таком случае кассетные снаряды, безусловно, помогут и уже помогают, но, например, тяжелая артиллерия, танки, бронетехника менее уязвима к действию подобного типа боеприпасов. Под эти цели есть другие типы кассетных снарядов, которые нам пока не снабжали.

Кассетные снаряды, полученные Украиной, подходят для поражения легкобронированной техники и живой силы врага. Они, безусловно, помогут, однако настолько эффективно покажут примеры и опыт боевого применения,

– подчеркнул Мусиенко.

По мнению военного эксперта, ВСУ сделают отчет, в котором проанализируют основные преимущества кассетных боеприпасов по направлениям, где их лучше и эффективнее применять. И дальше, вероятно, будут делать выводы по корректировке.

Украина получила кассетные боеприпасы