Выросло количество дезертиров, россияне бегут от своих и выходят на связь с ВСУ, – Мусиенко

Украинские военные так эффективно продвинулись на Харьковщине, что оккупанты были вынуждены бежать. Сейчас россия попытается перегруппировать их, чтобы получить новые боеспособные единицы. Но не факт, что это вообще получится сделать.

Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, контрнаступление ВСУ помогло серьезно пополнить обменный фонд. Удалось захватить даже русских офицеров.

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У оккупантов возросло количество дезертиров

Находившаяся на Харьковщине группировка оккупантов сейчас серьезно деморализована. Мусиенко отмечает, что там выросло количество дезертиров. Многие бродят по территориям, а затем сдаются ВСУ.

Некоторым россиянам так не повезло. У оккупантов все дошло до того, что они забирают некоторых своих военных в специальные изоляторы, чтобы снова заставить их ехать на фронт.

Мне известен, когда российского военного держали в изоляторе, где его избивали. После выхода он ушел и добровольно сдался ВСУ,

– отметил Мусиенко.

Россия хочет перегруппировать эти войска

Оккупанты надеются, что смогут получить новые мощные боевые единицы из сбежавших от украинских сил БТГр. Но ситуация там совсем непростая: оккупанты деморализованы, да и личного состава не хватает.

Во-первых, они уже тогда были деморализованы, когда наступали украинские войска. Во-вторых, у них был некомплект уже тогда. В третьих, у них увеличивается некомплект. В-четвертых, им нужна перегруппировка и усиление как людьми, так и техникой,

– добавил Мусиенко.

Быстро сделать это точно не получится. Сейчас оккупанты явно будут искать дополнительные ресурсы. Но не факт, что они смогут найти их и бросить на фронт.

По мнению Мусиенко, сейчас контрнаступление ВСУ на Харьковском направлении потенциально может снизить атаки оккупантов на Бахмутском направлении. Это позволит несколько "перевести дыхание" украинским подразделениям на этой территории.

Мусиенко о дезертирстве в российской армии после контрнаступления ВСУ: смотрите видео

Добавим, подразделения Вооруженных Сил Украины освободили и зачистили весь северо-восток Харьковщины . Защитникам удалось выйти на границы государственной границы Украины на этой территории.