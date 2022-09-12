Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, контрнаступ ЗСУ допоміг серйозно поповнити обмінний фонд. Вдалося захопити навіть російських офіцерів.

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В окупантів зросла кількість дезертирів

Угруповання окупантів, яке перебувало на Харківщині, зараз серйозно деморалізоване. Мусієнко наголошує, що там зросла кількість дезертирів. Багато хто блукає по територіях, а потім здається ЗСУ.

Деяким росіянам так не пощастило. В окупантів все дійшло до того, що вони забирають деяких своїх військових до спеціальних ізоляторів, щоб знову змусити їх їхати на фронт.

Мені відомий, коли російського військового тримали в ізоляторі, де його били. Після виходу він пішов і добровільно здався ЗСУ, –

зазначив Мусієнко.

Росія хоче перегрупувати ці війська

Окупанти сподіваються, що зможуть отримати нові потужні бойові одиниці з тих БТГр, які втекли від українських сил. Але ситуація там зовсім не проста: окупанти деморалізовані, та й особового складу не вистачає.

По-перше, вони вже тоді були деморалізовані, коли наступали українські війська. По-друге, у них був некомплект вже тоді. По-третє, у них збільшується некомплект. По-четверте, їм потрібне перегрупування та підсилення як людьми, так і технікою, –

додав Мусієнко.

Швидко зробити це точно не вийде. Зараз окупанти явно шукатимуть додаткові ресурси. Але не факт, що вони зможуть їх знайти й кинути на фронт.

На думку Мусієнка, зараз контрнаступ ЗСУ на Харківському напрямку потенційно може зменшити атаки окупантів на Бахмутському напрямку. Це дозволить дещо "перевести подих" українським підрозділам на цій території.

Мусієнко про дезертирство в російській армії після контрнаступу ЗСУ: дивіться відео

Додамо, підрозділи Збройних Сил України звільнили та зачистили весь північний схід Харківщини. Захисникам вже вдалося вийти на межі державного кордону України на цій території.