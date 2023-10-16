Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что десантирование может произойти с моря или воздуха. По его словам, следующим шагом должно стать создание и укрепление плацдарма на левом берегу Днепра.

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Как может выглядеть форсирование Днепра

После высадки десанта и укрепления плацдарма происходит наведение понтонных переправ. Перебросить войска на плавательные средства практически невозможно.

Из-за того, что плотность российско войска на левом берегу недостаточна, там вообще в любом месте можно создать плацдарм,

– рассказал Свитан.

После всех этих этапов следует подводить инженерные войска, которые могут за несколько часов составить понтонную переправу. Ее нужно будет прикрыть с воздуха. По словам военного эксперта, это можно делать даже с правого берега, который является высоким. Для этого могут использовать дальнобойную артиллерию.

"Далее – выполнение самого перехода войск на левый берег и продвижение. Сначала будет накопление определенных средств на левом берегу, а дальше принятие решения по дальнейшему продвижению", – подчеркнул Свитан.

Летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе назвал сценарии для форсирования Днепра: смотрите видео

Как обезопасить этот плацдарм от россиян

Оккупанты используют управляемые авиационные бомбы, в том числе и на Херсонщине. Их запускают издалека, чтобы они не попадали в зону действия наших зенитно-ракетных комплексов.

По мнению военного эксперта, если будет стоять задача перебросить войска на левый берег, то на правом, вероятно, будет ЗРК большой дальности, который сможет перехватывать бомбы и не допустит российские самолеты до самого плацдарма.

"Дальность полета управляемой авиационной бомбы достигает 50 – 60 километров, а, например, радиус действия Patriot более 100 километров, поэтому россияне даже не подойдут. Рубеж пуска будет дальше боевой дальности полета самой авиабомбы", – отметил Свитан.

Что происходит на Херсонщине