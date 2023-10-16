Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що десантування може відбутися з моря чи з повітря. За його словами, наступним кроком має стати створення та укріплення плацдарму на лівому березі Дніпра.

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Як може виглядати форсування Дніпра

Після висадки десанту й укріплення плацдарму відбувається наведення понтонних переправ. Перекинути війська на плавальних засобах практично неможливо.

Через те, що щільність російського війська на лівому березі недостатня, там загалом в будь-якому місці можна створити плацдарм,

– розповів Світан.

Після всіх цих етапів треба підводити інженерні війська, які можуть за декілька годин скласти понтонну переправу. Її треба буде прикрити з повітря. За словами військового експерта, це можна робити навіть з правого берега, який є високим. Для цього можуть використати далекобійну артилерію.

"Далі – виконання самого переходу військ на лівий берег і просування. Спочатку буде накопичення певних засобів на лівому березі, а далі прийняття рішення щодо подальшого просування", – підкреслив Світан.

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Як убезпечити цей плацдарм від росіян

Окупанти використовують керовані авіаційні бомби, зокрема й на Херсонщині. Їх запускають здалека, щоб вони не потрапляли в зону дії наших зенітно-ракетних комплексів.

На думку військового експерта, якщо стоятиме завдання перекинути війська на лівий берег, то на правому, ймовірно, буде ЗРК великої дальності, який зможе перехоплювати бомби та не допустить російських літаків до самого плацдарму.

"Дальність польоту керованої авіаційної бомби сягає 50 – 60 кілометрів, а, наприклад, радіус дії Patriot більше ніж 100 кілометрів, тому росіяни навіть не підійдуть. Рубіж пуску буде далі ніж бойова дальність польоту самої авіабомби", – зауважив Світан.

Що відбувається на Херсонщині