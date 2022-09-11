Успехи ВСУ и крах пропаганды: что ждет нас зимой

В последние несколько дней Вооруженные Силы продолжают активное контрнаступление на временно оккупированных территориях. Это приводит к панике в кремле. Однако впереди зима, которая может изменить немало вещей.

Своими мыслями по этому поводу поделился ведущий 24 канала Алексей Печий. О том, как развивается контрнаступление ВСУ и почему следующая зима может стать решающей – читайте дальше.

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В кремле, похоже, начали понимать, что король голый, а потому отдельные элиты начали активно распространять тезис о том, что командование вооруженных сил россии провалило задачу. Поэтому даже председатель Чечни рамзан кадыров уже угрожает ехать в москву, чтобы лично объяснить, как следует воевать, чтобы дойти до Одессы.

Конечно, это очередной бред от кадырова, но именно он, в совокупности с настроениями отдельных кремлевских блоггеров, указывает на то, что внутри кремля уже чувствуется большое напряжение. И для нас это хорошо. Ведь пока там паникуют, ВСУ активно продолжает наступление по нескольким направлениям. В частности, уже официально Валерий Залужный сообщил о том, что наши военные уже в 50 километрах от государственной границы на Харьковщине, но неофициальные источники утверждают, что ВСУ еще ближе к изгнанию россиян из Харьковской области.

Кроме того, россияне уже бегут и из Луганской области, в Донецкой области никто не знает куда исчез пушилин, а в Херсонской области оккупанты в отчаянии обстреливают мирные города. Вместе с тем Владимир Зеленский накануне призвал западных партнеров активизировать военную помощь Украине на фоне успешных наступлений ВСУ. Ведь, по его словам, эта зима может стать самой выдающейся за все предыдущие 30 лет независимости.

Поэтому подробнее о наступательных действиях ВСУ и о том, как Украине воспользоваться нынешней растерянностью и паникой кремля, чтобы победить – дальше и поговорим.

ВСУ возле границы: как продвигается контрнаступление Украины

Итак, начнем, традиционно с обзора ситуации на фронте. Накануне главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный впервые прокомментировал контрнаступление ВСУ в последнюю неделю. Он показал фотографии с работы подразделений, участвующих в деоккупации украинских территорий. А также отметил, что с начала сентября ВСУ освободили уже более 3 тысяч километров квадратных.

Впрочем, очевидно, что Залужный озвучивает только официальную публичную информацию. Ведь прямо сейчас на фронте ситуация еще лучше. Впрочем, сосредоточимся на официальных данных. В частности, накануне Владимир Зеленский уже официально подтвердил освобождение от оккупантов поселка Чкаловское Харьковской области. Зеленский отметил 14-ю отдельную механизированную бригаду имени князя Романа Великого, благодаря которой украинский флаг и вернулся в этот населенный пункт.

В целом, по последним официальным данным, освобождены уже более 40 населенных пунктов с начала сентября, а местные органы власти и наши военные один за другим публикуют факты подтверждения набирающей обороты деоккупации. Итак, уже официально подтверждено окончательное освобождение Балаклеи. Об этом еще 8 сентября сообщили бойцы спецподразделения ГУР "Кракен".

9 сентября бойцы Нацгвардии сообщили, что освободили от оккупантов Волохов Яр в Харьковской области и подняли украинский флаг в населенном пункте. 10 сентября официально подтверждено освобождение города Купянск, который являлся ключевым логистическим хабом россиян. Кроме того, 112-я бригада ТРО города Киева подтвердила освобождение Шевченковского, 113-я бригада ТРО освободила село Василенково и Артемовку. Залужный сообщил об освобождении Байрака, Новой Гусаровки, Щуровки и Ольховки.

Известно, что успешно освобождены уже десятки населенных пунктов Харьковской области, но точных названий их все пока достеменно не известно. И, например, об освобождении города Изюм, Большой Бурлук и выходе на Волчанск, говорят только наши военные, Генштаб пока не называет эти населенные пункты среди деоккупированных, ведь там может до сих пор продолжаться зачистка от оккупантов, которые не успели сбежать.

Стоит также упомянуть о Донецкой области, ведь 8 сентября заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что ВСУ освободили Озерное на Славянском направлении. Президент Владимир Зеленский поблагодарил за это бойцов 63-го батальона 103-й бригады ТРО.

Путь на Донетчину и Луганщину: какие перспективы контрнаступления на Харьковщине

Впрочем, очень часто официальные данные Генштаба ВСУ поступают с опозданием, и это нормально. Ведь отчитываться о полном освобождении населенного пункта стоит только тогда, когда город окончательно зачищен, а россиян отогнали на большое расстояние. Иначе в город, где еще продолжаются бои, могут на радостях начать возвращаться местные жители, а это опасно. Однако следует понимать, что продвижение ВСУ действительно поражает масштабами.

А вот Институт изучения войны приводит еще более впечатляющие данные за предыдущие сутки боев на Харьковщине – по данным аналитиков ВСУ уже в 25 километрах от границы с россией на основном направлении Волчанска, и уже фактически на границе на севере Харьковщины. Вечером наши военные официально сообщили о выходе на границу с россией.

По данным аналитиков, украинское контрнаступление в Харьковской области разбивает российские силы не только на этом направлении, а вдобавок разрушает северную донбасскую ось россии. Несмотря на заявления минобороны россии, аналитики Института утверждают, что российские войска не ведут контролируемый отход и спешно сбегают с юго-востока Харьковской области, чтобы избежать окружения вокруг Изюма и дальше в направлении Донбасса.

Здесь оккупанты и попали в ловушку, ведь российские войска раньше наоборот ослабляли северную ось Донбасса, передислоцируя подразделения из этого района на юг Украины. Кроме того, следует отметить, что украинские достижения не ограничиваются Изюмом; По сути, освобождение Харьковщины, которое мы сейчас наблюдаем, позволяет ВСУ выйти на государственную границу, а также, и это важно, полностью разбивает все намерения врага по захвату Донецкой области, а также открывает путь к освобождению Луганщины.

То есть ВСУ не просто освобождают Харьковщину, они активно уничтожают все амбиции российской армии по порабощению Донбасса и захвату новых территорий. По факту освобождение Изюма полностью нивелирует все попытки россиян выйти на Славянск и Краматорск. Российские военные пропагандисты уже сообщают о, мягко говоря, трудностях при эвакуации из Изюма, указывая на то, что украинские силы по крайней мере частично закрыли котел в некоторых районах Изюмщины.

Вдобавок, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, уверяет, что не все оккупанты смогли бежать из Изюма и Лимана, и прямо сейчас ВСУ их активно уничтожают, а те пытаются и дальше убегать. Более того, по его словам, также есть информация, что даже с оккупированных территорий выезжают комендатуры и прокуратуры, оккупанты и гауляйтеры. А это свидетельствует о тотальной панике врага уже и в Луганской области.

Так Гайдай намекает на то, что в Луганской области наступление так же продолжается и там активизируется партизанское движение. Ведь именно партизаны вывесили украинский флаг в Кременной. Развивается наступление ВСУ и на другом направлении Харьковщины – на Волчанск, что позволит уничтожить последний логистический хаб оккупантов в области. Вместе с тем, сегодня Дергачевский городской совет обнародовал фото с украинским флагом в Казачьей Лопане, а глава общины Вячеслав Задоренко говорит, что оккупанты уже бегут "на Белгород" . Подчеркиваю, Казачья Лопань – это уже самое приграничье.

Впрочем, следует понимать, что не все оккупанты убегают. К сожалению, продолжает работать их артиллерия. И известно, что россияне открывали огонь по Купянску, а в промзоне этого города, возможно, еще остаются недобитый враг. Также сегодня россияне били из артиллерии и по Славянску. То есть, отступая, оккупанты все равно покрывают снарядами свободные украинские города. Но вместе с тем есть понимание, что в кремле не до конца осознают, как спасать провальную ситуацию.

Пропаганда рассыпалась: последствия провалов на фронте для кремля

Так называемое министерство обороны россии накануне объявило о якобы организованном отводе войск с линии Балаклея – Изюм, ложно представив отступление как "перегруппировку" сил для поддержки усилий россии на Донецком направлении, что отражает ложные объяснения кремля относительно отступления россиян после битвы. Однако произошло главное – российская пропаганда начала сыпаться.

Вдобавок, даже прикормленные кремлевские блоггеры начали критиковать российские оккупационные власти на местах за неорганизацию эвакуационных мероприятий в Харьковской области. Некоторые милитари блоггеры отмечали, что оккупационная администрация дезориентирована и безынициативна, а украинское контрнаступление фактически парализует российское оккупационное руководство, которое, вероятно, теперь боится за свою судьбу.

Но пока россияне панически спорят, по поводу своего позорного бегства с Харьковщины, ВСУ активно насыпают оккупантам еще и на Херсонщине. В частности, накануне ВСУ ударили по очередной переправе россиян в Новой Каховке, в результате чего они недосчитались 80 оккупантов, 8 танков, 17 единиц авто-бронетехники, 1 гаубицу "Мста-Б", 1 беспилотный разведчик "Орлан-10". А еще ВСУ уничтожили 3 склада боеприпасов в Николаевском, Херсонском и Бериславском районах.

И вот в этой атмосфере, единственное, к чему может прибегнуть россия – это продолжать свою террористическую деятельность. В частности, сегодня россияне полностью остановили работу Запорожской АЭС и теперь украинская разведка сообщает, что оккупанты запланировали очередной провокационный обстрел города Энергодар и ЗАЭС, чтобы обвинить в этом ВСУ. Кроме того, оккупанты накануне нанесли ракетные удары по Вознесенску на Николаевщине, в результате чего, к сожалению, есть пострадавшие. Также они ночью ударили по центру Днепра, также есть пострадавшие.

Спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что россияне в воскресенье нанесли ракетный удар по Украине из дальней авиации. В частности, известно, что россияне били из бомбардировщиков Ту-22 М3 ракетами Х-22. Соответственно угроза ракетных ударов, к сожалению, никуда не делась.

Впрочем, следует понимать, что это скорее агония, ведь в кремле уже начался раздор. В частности, накануне путин созвал совбез россии, на котором, наверное, и придумали легенду об "организованном отходе" из Изюма и Балаклеи. Однако еще 9 сентября, аналитики ЦРУ утверждали, что путин сейчас, как никогда, начал бояться своего окружения. Ведь оно уже намекало на провалы российской армии еще в начале контрнаступления ВСУ в Харьковской области. А дальше провалы российской армии стали просто очевидными. И вот уже даже протеже путина и глава Чечни рамзан кадыров начал понимать, что его хозяин оказался в опасности, а значит, и он сам.

Кадыров накануне подверг критике "стратегию" минобороны россии и заявил, что "выйдет на руководство страны, чтобы разъяснить им ситуацию", если в войне не будет изменений. При этом Кадыров угрожает, что все оставленные города вернутся под контроль российских войск и сразу придумал такую же легенду, как и минобороны россии, на которую он и сетует. Кадыров утверждает, что якобы в Харьковской области уже есть, цитирую: "ребята, специально подготовленные для этой работы, а также готовы выехать еще 10 тысяч бойцов, и мы в ближайшее время дойдем до Одессы". Но вместе с тем кадыров расстроился из-за того, что российские власти скрывали "информацию об отводе войск". То есть, там тотальная каша в голове. И это хорошо – это и есть признак паники.

Решающая зима: что нас ждет впереди

И именно поэтому, накануне Владимир Зеленский заявил, что считает, что 90 дней будущей зимы решат больше, чем 30 лет независимости Украины и чем все годы существования ЕС.

По словам президента, именно этой зимой должен завершиться демонтаж российского энергетического влияния, если Европа устоит перед лицом путинского шантажа. Соответственно, Зеленский призвал в течение осени максимально усилить санкции против россии, согласовать все механизмы реального ограничения российских экспортных доходов и обеспечить основы для внедрения международного компенсационного механизма за войну.

В то же время, Зеленский уверен, что россия именно зимой будет бить по предприятиям и инфраструктуре, которые обеспечивают людей теплом и электричеством. Поэтому Украина нуждается в современных системах противовоздушной обороны и еще больше современного оружия на фоне наступления ВСУ.

И есть надежда, что Запад активизирует свою помощь Украине. Ведь по данным The New York Times, нынешние и бывшие официальные лица США высоко оценили утонченность украинской подготовки к контрнаступлению. Бывший высший командующий армией США в Европе Бен Ходжес сказал, что недавний успех указывает на то, что усилия Украины по возвращению земель на Юге и Востоке могут развиваться быстрее, чем он предполагал ранее, и даже подготовить почву для попытки отвоевать Крым в следующем году. Но вместе с тем, поступает и крайне тревожная информация о том, что якобы госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев призвал Зеленского все же садиться за стол переговоров с россией, на что Зеленский ответил категорическим отказом.

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