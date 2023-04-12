Об этом сообщил директор ЦРУ Уильям Бернс. По его словам, российский диктатор Владимир Путин несерьезно относится к переговорам по войне в Украине.
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Что говорят в ЦРУ о предстоящем контрнаступлении ВСУ
Бернс отметил важность запланированного контрнаступления Украины и заявил, что в ближайшие месяцы на карту поставлено очень много.
По словам директора ЦРУ, прогресс Украины на поле боя сможет сформировать "перспективы дипломатии". По поводу Путина он сказал, что диктатор вместо того, чтобы отступить, "удвоил свои усилия".
Путин глубоко ошибался в своих предположениях об Украине до войны. Настоящие страны дают отпор,
– отметил Бернс.
Кроме того, он подчеркнул важность дальнейшей поддержки США Украины, в частности посредством обмена разведывательными данными.
Контрнаступление ВСУ: последние новости
- Недавно Денис Шмигаль заявил, что украинские защитники могут перейти к масштабному контрнаступлению уже летом 2023 года.
- Кстати, российские войска в оккупированной части Запорожской области готовятся к обороне и противодействию ВСУ. Это направление является одним из возможных для нанесения контрудара украинской армией.
- Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что у ВСУ есть все необходимое для успеха. У Украины уже есть план. В то же время, он подчеркнул, что детали знает только Владимир Зеленский и другие представители руководства страны.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал вопросы украинского контрнаступления. Он пояснил, что Украина не ожидает волшебных дат.