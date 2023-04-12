Об этом сообщил директор ЦРУ Уильям Бернс. По его словам, российский диктатор Владимир Путин несерьезно относится к переговорам по войне в Украине.

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Что говорят в ЦРУ о предстоящем контрнаступлении ВСУ

Бернс отметил важность запланированного контрнаступления Украины и заявил, что в ближайшие месяцы на карту поставлено очень много.

По словам директора ЦРУ, прогресс Украины на поле боя сможет сформировать "перспективы дипломатии". По поводу Путина он сказал, что диктатор вместо того, чтобы отступить, "удвоил свои усилия".

Путин глубоко ошибался в своих предположениях об Украине до войны. Настоящие страны дают отпор,

– отметил Бернс.

Кроме того, он подчеркнул важность дальнейшей поддержки США Украины, в частности посредством обмена разведывательными данными.

Обратите внимание! В начале апреля случилась "утечка данных" о планах США и НАТО по развитию украинской армии перед запланированным контрнаступлением ВСУ. Украинская разведка уже заявила, что часть этих документов – ложная, другая часть – из открытых источников.

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