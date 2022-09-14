Об этом 24 каналу рассказал бывший работник СБУ Иван Ступак. Он также отметил, что, как только оккупанты по варварски начали обстреливать наши объекты инфраструктуры, то все эти россияне сразу заткнулись.
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"И уже после этого началась раскрутка истории с перегруппировкой", – говорит Иван Ступак.
Бомбардировка наших электросетей смогла погасить все то пламя недовольных позорным бегством россиян в Харьковской области,
– говорит специалист.
По его словам, уже потом российская пропаганда начала раскручивать эту историю с небес с атакой подстанций.
Подробнее о реакции на украинское контрнаступление в россии: смотрите видео
ВСУ разбили оккупантов на Харьковщине
- Вооруженные Силы Украины освободили от российских войск уже 4 тысячи квадратных километров в Харьковской области . Количество деоккупированных городов и сел достигло 300. Приблизительно 150 тысяч украинцев стали свободными от оккупации.
- 8 сентября президент Владимир Зеленский официально подтвердил, что ВСУ уволили город Балаклею. 9 сентября Нацгвардия сообщила, что удалось освободить село Волохов Яр;
- 11 сентября ВСУ уволили Новую Гусаровку возле Балаклеи. Украинские герои также освободили город Купянск . Село Савинцы и Мартово тоже вернулись под контроль Украины.
- Впоследствии украинские защитники вернули под контроль Украины еще 2 села: Василенково и Артемовку. 11 сентября президент подтвердил, что ВСУ удалось освободить поселок Чкаловское;
- Впоследствии, 107 отдельная бригада Сил территориальной обороны Буковины продемонстрировала, что украинский флаг установили и в Великой Камышевахе, а также в Казачьей Лопани.
- После освобождения Изюма стало известно, что россияне убили по меньшей мере 1 000 местных, а 80% города разрушили.