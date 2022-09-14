Про це 24 каналу розповів колишній працівник СБУ Іван Ступак. Він також зазначив, що, як тільки окупанти по варварськи почали обстрілювати наші об’єкти інфраструктури, то всі ці росіяни одразу заткнулися.
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"І вже після цього, почалась розкрутка історї із перегрупуванням", – каже Іван Ступак.
Бомбардування наших електромереж змогло погасити все те полум'я незадоволених ганебною втечею росіян на Харківщині,
– каже фахівець.
За його словами, вже потім російська пропаганда почала розкручувати до небес цю історію із атакою підстанцій.
Детальніше про реакцію на український контрнаступ в росії: дивіться відео
ЗСУ розтрощили окупантів на Харківщині
- Збройні Сили України звільнили від російських військ вже 4 тисячі квадратних кілометрів на Харківщині. Кількість деокупованих міст і сіл сягнула 300. Приблизно 150 тисяч українців стали вільними від окупації.
- 8 вересня президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що ЗСУ звільнили місто Балаклію. 9 вересня Нацгвардія повідомила, що вдалось звільнити село Волохів Яр;
- 11 вересня ЗСУ звільнили Нову Гусарівку, що біля Балаклії. Українські герої також звільнили місто Куп'янськ. Село Савинці та Мартове теж повернулися під контроль України.
- Згодом українські захисники повернули під контроль України ще 2 села: Василенкове та Артемівку. 11 вересня президент підтвердив, що ЗСУ вдалося звільнити селище Чкаловське;
- Згодом, 107 окрема бригада Сил територіальної оборони Буковини продемонструвала, що український стяг встановили й у Великій Комишувасі, а також у Козачій Лопані.
- Після звільнення Ізюму стало відомо, що росіяни вбили щонайменше 1000 місцевих, а 80% міста зруйнували.