Про це 24 каналу розповів колишній працівник СБУ Іван Ступак. Він також зазначив, що, як тільки окупанти по варварськи почали обстрілювати наші об’єкти інфраструктури, то всі ці росіяни одразу заткнулися.

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"І вже після цього, почалась розкрутка історї із перегрупуванням", – каже Іван Ступак.

Бомбардування наших електромереж змогло погасити все те полум'я незадоволених ганебною втечею росіян на Харківщині,

– каже фахівець.

За його словами, вже потім російська пропаганда почала розкручувати до небес цю історію із атакою підстанцій.

Детальніше про реакцію на український контрнаступ в росії: дивіться відео

ЗСУ розтрощили окупантів на Харківщині