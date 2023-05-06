Контрнаступление ВСУ неизбежно, заявления об эвакуации россиян из Запорожья неслучайны, – Фейгин

Гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий объявил об эвакуации населения 18 населенных пунктов. Эти заявления делаются с разрешения Кремля. Россияне понимают, что контрнаступление ВСУ неизбежно.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил российский оппозиционный политический деятель и правозащитник Марк Фейгин. По его словам, коллаборанты в Запорожской области пытаются избежать от ответственности.

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"Они понимают, что контрнаступление ВСУ неизбежно. Все эти заявления делаются не случайно, а с разрешения военно-политического руководства России. Они пытаются уйти от ответственности, что это не они начали войну, а российские власти", – отметил он.

Могут ли россияне ударить по реактору ЗАЭС

Фейгин отметил, что россияне могут готовить провокации на Запорожской АЭС, но подобные действия очень опасны. По его мнению, пока оккупанты не будут бить по реакторам, но от врага можно ждать всего.

Последствия могут быть непредсказуемы, если они взорвут реактор. Что-то полетит не туда или не так. Это не просто удар по конкретному реактору, а радиация. Скорее всего, они пока воздержатся от этого. Хотя можно ожидать всего, что угодно,

– считает собеседник.

Правозащитник предположил, что если контрнаступление ВСУ начнется в Запорожье, то россияне могут покинуть ЗАЭС и заявить, что сделали это из-за обстрелов со стороны Украины. Мол, ради безопасности им ничего не оставалось. Для этого требуются действия украинской стороны.

"Как россияне покидали Херсон? Они говорили, что была нарушена логистика и так далее. На самом деле это не так. Украинские войска двигались вдоль берега Днепра и довольно далеко продвинулись. Они начали идти в момент, когда после операции в Харькове ВСУ уже поставили цель деоккупировать правый берег", – вспомнил оппозиционер.

Фейгин об "эвакуациях" россиян из Запорожья: смотрите видео

"Эвакуация" из Запорожской области и провокации на ЗАЭС