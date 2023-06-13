Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционер, блоггер, юрист Марк Фейгин. По его словам, российские оккупанты сразу начали вкидывать много дезинформации о якобы огромных потерях Украины из-за контрнаступления ВСУ.

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Это говорит о том, что в российских оккупантов начались проблемы. Они всегда так поступают.

В первые два дня они начали, как свиньи, кричать и врать, что убили тысячи личного состава, десятки танков. Я тогда все понял. Значит, что в российских оккупантов все плохо. Выходит Путин и рассказывает, что будто бы всех перебили, поэтому давайте переговоры. Тут все понятно,

– заметил Фейгин.

Когда можно ожидать результатов контрнаступления

Как отметил Фейгин, на этот раз, вероятнее всего, контрнаступательная операция не будет столь моментальной, как в Харьковской области. Все же российские захватчики по крайней мере за последние полгода активно окапывались и возводили фортификационные сооружения.

Определенные действия сейчас продолжаются в разных направлениях. Подразделения сил обороны пытаются выявить слабые места в обороне оккупантов. И, судя по всему, все идет успешно и спокойно. Украинские военные постепенно освобождают населенные пункты.

Я считаю, что первые значительные результаты увидим где-то в конце июня. Что-то такое. Тогда украинские войска будут близки от крупных городов. А наступление будет продолжаться. Командование будет добавлять новые резервы. Они дадут свой эффект. Плюс оставляю определенный процент на что-то неожиданное и креативное,

– считает Фейгин.

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Кроме того, теперь стало совершенно понятно, почему оккупанты именно в это время взорвали Каховскую ГЭС. Скорее всего, они понимали, что наступательная операция ВСУ пойдет еще на левый берег Херсонщины, где были возможны десантные операции.

Заметьте! Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что в Украине ведутся и контрнаступательные, и оборонные действия. Но никто сейчас не будет говорить, на какой стадии все находится.

Контрнаступление ВСУ: коротко