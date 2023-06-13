Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционер, блоггер, юрист Марк Фейгин. По его словам, российские оккупанты сразу начали вкидывать много дезинформации о якобы огромных потерях Украины из-за контрнаступления ВСУ.
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Это говорит о том, что в российских оккупантов начались проблемы. Они всегда так поступают.
В первые два дня они начали, как свиньи, кричать и врать, что убили тысячи личного состава, десятки танков. Я тогда все понял. Значит, что в российских оккупантов все плохо. Выходит Путин и рассказывает, что будто бы всех перебили, поэтому давайте переговоры. Тут все понятно,
– заметил Фейгин.
Когда можно ожидать результатов контрнаступления
Как отметил Фейгин, на этот раз, вероятнее всего, контрнаступательная операция не будет столь моментальной, как в Харьковской области. Все же российские захватчики по крайней мере за последние полгода активно окапывались и возводили фортификационные сооружения.
Определенные действия сейчас продолжаются в разных направлениях. Подразделения сил обороны пытаются выявить слабые места в обороне оккупантов. И, судя по всему, все идет успешно и спокойно. Украинские военные постепенно освобождают населенные пункты.
Я считаю, что первые значительные результаты увидим где-то в конце июня. Что-то такое. Тогда украинские войска будут близки от крупных городов. А наступление будет продолжаться. Командование будет добавлять новые резервы. Они дадут свой эффект. Плюс оставляю определенный процент на что-то неожиданное и креативное,
– считает Фейгин.
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Кроме того, теперь стало совершенно понятно, почему оккупанты именно в это время взорвали Каховскую ГЭС. Скорее всего, они понимали, что наступательная операция ВСУ пойдет еще на левый берег Херсонщины, где были возможны десантные операции.
Контрнаступление ВСУ: коротко
- Украинские военные проводят определенные наступательные операции на ряде участков фронта. Однако официально никто не подтверждал, что контрнаступление уже началось.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк неоднократно отмечал, что не стоит воспринимать предстоящее контрнаступление как одну масштабную операцию. Это будет совокупность многих разных процессов, направленных на деоккупацию украинских территорий.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные продолжают продвигаться вперед на ряде участков. В частности, были успехи и на Запорожском направлении.