Про це 24 Каналу розповів російський опозиціонер, блогер, юрист Марк Фейгін. За його словами, російські окупанти одразу почали вкидати багато дезінформації про буцімто величезні втрати України через контрнаступ ЗСУ.

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Це свідчить, що в російських окупантів почалися проблеми. Вони завжди так роблять.

У перші два дні вони почали, як свині, кричати і брехати, що вбили тисячі особового складу, десятки танків. Я тоді все зрозумів. Значить, що в російських окупантів все погано. Виходить Путін і розповідає, що буцімто всіх перебили, тому давайте переговори. Тут все зрозуміло,

– зауважив Фейгін.

Коли можна очікувати на результати контрнаступу

Як наголосив Фейгін, цього разу, найімовірніше, контрнаступальна операція не буде такою моментальною, як у Харківській області. Все ж російські загарбники принаймні упродовж останніх пів року активно окопувалися та зводили фортифікаційні споруди.

Певні дії зараз тривають на різних напрямках. Підрозділи Сил оборони намагаються виявити слабкі місця в обороні окупантів. І, судячи з усього, все йде успішно та спокійно. Українські військові поступово звільняють населені пункти.

Я вважаю, що перші значні результати побачимо десь наприкінці червня. Щось таке. Тоді українські війська будуть близько від великих міст. А наступ буде тривати. Командування додаватиме нові резерви. Вони дадуть свій ефект. Плюс лишаю певний відсоток на щось неочікуване та креативне,

– вважає Фейгін.

Дивіться розмову з Марком Фейгіним на ютубі 24 Каналу

Крім того, тепер стало абсолютно зрозуміло, чому окупанти саме в цей час підірвали Каховську ГЕС. Найімовірніше, вони розуміли, що наступальна операція ЗСУ піде ще й на лівий берег Херсонщини, де були можливі десантні операції.

Зауважте! Президент Володимир Зеленський наголосив, що в Україні ведуться і контрнаступальні, і оборонні дії. Але ніхто зараз не говоритиме, на якій стадії усе перебуває.

Контрнаступ ЗСУ: коротко