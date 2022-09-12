Где расположены Великий Бурлук, Двуречная и Сватово, откуда убежали россияне: показываем карту

Наши военные продолжают освобождать оккупированные территории населенный пункт за населенным пунктом. Рассказываем вам, где расположены Великий Бурлук, Двуречная, Куземовка и Сватово, которые уже покинули враги.

Российские военные продолжают сбегать с территорий, которые они захватили с 24 февраля. Оно и неудивительно, ведь ВСУ продолжают эффективное контрнаступление. Уже из-под оккупации удалось освободить Великий Бурлук, Двуречную, Сватово, а также Куземовку. 24 канал показывает, где расположены эти населённые пункты.

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ВСУ освободили еще более 20 населенных пунктов

Начнем со свежих данных, представленных Генштабом ВСУ. По состоянию на утро 12 сентября нашим военным удалось выбить врага еще из более чем 20 населенных пунктов. Пока там устанавливается полный контроль Украины. Также на освобожденных территориях проходят стабилизационные мероприятия.

Добавим, что выбивать врага продолжают из Харьковщины и Донбасса. Интересно, что враги бегут как вглубь временно оккупированных территорий, так и в самую россию. Соответствующую тенденцию наблюдают несколько дней.

Где расположен Великий Бурлук

Он расположен вблизи границы с россией. Заметим, что через Великий Бурлук Харьковской области проходит автодорога Т2114. Из интересного, поселок городского типа основали еще в 1656 году, но тогда он был селом и назывался Шевеловкой. А уже в 1963 году получил свое актуальное название.

Где расположен поселок Великий Бурлук: карта

Где расположена Двуречная

Это еще один населённый пункт Харьковской области. Он расположен севернее Купянска. Мы можем предположить, что во время его освобождения врагов удалось погнать еще ближе к болотам. Интересно, что стоит Двуречная на пересечении автодорог Р79 и того же Т2114.

Где расположена Двуречная: карта

А вот следующие два населенных пункта уже в Луганской области. Речь идет о Сватове и Куземовке. Об их освобождении сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

Где находится Сватово

Сватово – город, расположенный к северу от Северодонецка. Напомним, что накануне мы рассказывали, что российские захватчики начинают бежать из оккупированных населенных пунктов. Среди них было и Сватово, и Борщевая, и Артемовка. Захватчики не просто покидали территорию, но и пытались вывезти с собой награбленное.

Где находится Сватово: карта

Где находится Куземовка

А сама Куземовка входит в Сватовский район. Над ней, как заметил Сергей Гайдай, уже развевается украинский флаг.

Где находится Куземовка: карта

В заключение добавим, что в Донецке враги уже готовятся к контрнаступлению ВСУ. Как отметил журналист Андрей Цаплиенко, местные паблики пестрят соответствующими заявлениями. Там уже пишут, что ВСУ якобы усилили активность своих беспилотников в Петровском районе города.

Достойно внимания – обзор карты боевых действий по состоянию на 12 сентября: смотрите видео