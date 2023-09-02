45 боестолкновений, но без успеха для оккупантов: карта боевых действий по состоянию на 2 сентября

Россияне не прекращают попыток атак на восточных направлениях фронта. В то же время, наши защитники продолжают идти вперед в районе Бахмута и Мелитополя.

Суббота, 2 сентября, это уже 556 сутки широкомасштабной русско-украинской войны. В этом материале 24 Канал рассказывает и показывает на карте, происходящей на поле боя.

Смотрите также Прорыв под Ореховом и наступление россиян на Купянск: как изменилась линия фронта за август

Безрезультатное наступление оккупантов

Как пишут в командование Вооруженных Сил, захватчики пытаются совершать наступательные операции по следующим направлениям:

Купянском (в районе Новоселовского Луганской области);

Бахмутском (в районе Курдюмовки Донецкой области);

Авдеевском (в районе Северного Донецкой области);

Марьинском (в районе Красногоровки Донецкой области).

В Генштабе подытожили, что за прошедшие сутки произошло 45 боевых столкновений, и подчеркнули, что все операции оккупантов не увенчались успехом.

Ситуация на Востоке: смотрите на карте DeepState

В то же время, известно, что захватчики сосредоточивают немалые ресурсы на Лиманском направлении. Недавно замминистра обороны Анна Маляр об этом информировала.

Продолжаются активные боевые действия на Лиманском направлении. Там сейчас враг прилагает немалые усилия для наступления в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Но безрезультатно.

Контрнаступление ВСУ продолжается

Как пишут в Генштабе, Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

Наши военные закрепляются на достигнутых рубежах, предпринимают меры контрбатарейной борьбы в районах Новоданиловки и Новопрокоповки.

Наступательные действия ВСУ на Запорожье: смотрите на карте от DeepState

А вот на Бахмутском направлении на Востоке наша армия ведет наступательные действия южнее города Бахмут. Ад сейчас в районе Клещиевки, Курдюмовки, Андреевки, однако вместе с тем есть определенные успехи и новые достигнутые рубежи.

Террор не прекращается

Каждый день враг наносит удары по мирным населенным пунктам нашего государства с помощью различных видов вооружения. В частности, за минувшие сутки оккупанты обстреляли города и села на следующих направлениях:

Северское;

Слобожанское;

Купянское;

Лиманское;

Бахмутское;

Авдеевское;

Марьинское;

Шахтерское;

Запорожское;

Херсонское.

Смотрите также Россия вдвое увеличила производство ракет: кто ей помогает получать западные технологии

Успехи украинской армии

Наша Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а также 5 ударов по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили:

4 района сосредоточения личного состава врага;

10 артиллерийских средств на огневых позициях;

2 пункта управления;

3 склада боеприпасов;

1 радиолокационную станцию противника.

Кроме того, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 570 захватчиков. За все время с начала полномасштабной войны погибли уже 264 060 вражеских военных.