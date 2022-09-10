Зеленский сообщил об освобождении Василенково и Артемовки: где они расположены и чем важны

Украинские защитники ежедневно освобождают населенные пункты от захватчиков. Президент Владимир Зеленский 10 сентября подтвердил, что в Харьковской области деоккупировали еще 2 села.

Речь идет о Василенкове и Артемовке. Кроме этого, 10 сентября успехи были и на Донбассе – ВСУ, вероятно, зашли в Донецкий аэропорт.

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ВСУ освободили еще 2 села на Харьковщине

Президент 10 сентября заявил, что украинские бойцы шаг за шагом деоккупируют украинскую землю. В частности, воины 113-й отдельной бригады территориальной обороны освободили Василенково и Артемовку Харьковской области.

Должны помнить, что свобода не дается легко. Украинские защитники ценой собственной жизни борются за независимость для каждого из нас. Безграничная благодарность всем нашим воинам! Гордимся каждой и каждым!

– подчеркнул Зеленский.

Село Василенково находится в Шевченковском районе Харьковской области на левом берегу реки Великий Бурлук.

Выше по течению на расстоянии 3 километров расположено село Гетьмановка,

ниже по течению в 4 километрах – село Базалиевка (Чугуевский район),

на противоположном берегу – село Олейниково.

Где находится Василенково: смотрите на карте

Село Артемовка расположено в более 48 километров от Василенкового по трассе Р07 – в Печенежском районе Харьковщины на берегу реки Гнилица. Недалеко от населённого пункта она впадает в Печенежское водохранилище.

Выше по течению на расстоянии 3 километров расположено село Аркушино Великобурлукского района, а совсем рядом проходит автомобильная дорога Т 2111.

По состоянию на 10 сентября на Востоке продолжается активное контрнаступление ВСУ. Наши бойцы уже освободили Балаклею, Купянск, Изюм, зашли на окраины Лисичанска и бьются возле Лимана.

Где находится Артемовка: смотрите на карте

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Освобожденные деревни расположены на пути к большому логистическому центру оккупантов, который они организовали в поселке Большой Бурлук. Через него проходит один из главных путей снабжения российских оккупационных войск.