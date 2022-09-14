россияне выбрали "точку сборки" остатков изюмских беглецов: где придется поработать ВСУ

Насколько я понимаю, командование войск противника приступило к самому ответственному этапу украинского наступления – борьбе за время.

Почему враг цепляется за Лиман

Ему сейчас необходимо выиграть время для организации и обустройства новых рубежей и позиций, на которых будет возможно в реальности и практически остановить украинское наступление.

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Именно в этом состоит главный смысл упрямых арьергардных боев, которые противник ведет в районе Лимана, северо-восточнее и северо-западнее него.

Еще два дня назад было известно, что передовые подразделения ВСУ сумели форсировать не только Северский Донец "с юга" и завязать бои за Лиман, но и Оскол. Поэтому было понятно, что если противник и решит в дальнейшем "обороняться по Осколу", то ему придется "смириться" с по крайней мере 2 – 3 плацдармами ВСУ на его левом берегу и постоянным "давлением с юга".

По сути это и определило характер и обстоятельства решений командования войск противника по поводу "сбора всех погибших частей" и его стремление организовать новую линию обороны.

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Остатки Изюмской группировки

В этом контексте стоит заметить, что сплошной оборонительной линии восточнее Оскола у противника сейчас пока нет, однако первые ее "эмбрионы" в виде по крайней мере 2-х позиционных районов, куда постепенно отползают остатки группировки "Изюм", у противника уже есть…

Первый – район Нижняя Дуванка – Наугольное – Куземовка – Сватово (фиксируется до 2-х БТГр, которые достаточно активно окапываются, вероятно – из состава частей 41-й ОВА). Второй – южнее Сватового (разворачивается по рубежу Миловатка – Краснореченское, скорее всего – часть сил 41-й ОВА и остатки 2-х БТГр 3-й мотострелковой дивизии 20-й ОВА и до 1,5 БТГр 1-й гвардейской танковой армии).

Также все, что уже больше не в состоянии участвовать в боях высокой интенсивности и с точки зрения боеспособности выглядит, мягко говоря, "проблематичным", самостоятельно прет и постепенно ползет через Новое и Макеевку на север в сторону Сватового.

По сути Сватово в течение последних 2-х суток превратилось в некую "точку сборки" всего того, что осталось от группировки "Изюм".

Отдельно следует отметить тактическую группировку противника, которой сейчас командование противника по существу жертвует в пользу оттягивания своих основных сил со стороны Изюма. Да, я имею в виду до 2,5 БТГр 2-й ОВА, которые сдерживают продвижение ВСУ через Лиман и восточнее него, чтобы дать время своему командованию организовать тот же "рубеж обороны по Осколу" (я же говорю, у них постоянно планы и приказы опаздывают относительно характера и скорости развития реальной ситуации).

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Барьер страха

Все это происходит совсем не случайно. В частности, почему именно Сватово? Очевидно, что освобождение ВСУ этого городка разрушит всю еще "недосозданную" гипотетическую систему обороны противника на северной Луганщине (а возможно вообще всего, что расположено в сторону Северодонецка и Лисичанска включительно).

Просто потому, что рокада из Уразово на Северодонецк будет перерезана, и все свои лохмотья кацам придется таскать кругалем, через Старобельск, а то и через Новый Айдар. Это во-первых, а во-вторых, выход ВСУ в Сватово сделает оборону противника в районе Лисичанск – Северодонецк вообще, скажем так, достаточно затратным для противника делом.

И потом, контролируя собственно район Сватового, противник так или иначе может влиять на немалый отрезок территории вдоль левого берега Оскола, включая плацдармы наших войск (если, конечно, они еще существуют, а подразделения ВСУ не вернулись обратно на правый брег).

Понимает ли это противник? Да, и не только понимает, но уже делает вполне конкретные шаги, чтобы удержать Сватово и прилегающие к нему районы. Например, двое суток назад наша группа зафиксировала на марше западнее Старобельска некую "мини" БТГр – 12 БМП, 5 танков и две МТ-ЛБ курсом на запад (явно в сторону Сватового). Вполне возможно – одна из "невосстановленных" БТГр 41-й ОВА.

По пока непроверенным данным, восточнее дороги Р-66, южнее Сватового, наблюдалась не только собственно арта противника (например, огневой взвод 122-миллиметровых РСЗО БМ-21 "Град" на марше и 4 122-миллиметровых САУ 2С1 "Гвоздика"), но и обустройство собственно огневых позиций. Противник явно либо оттягивает сюда с юга и юго-западного направления остатки своей артиллерии, либо готовится к прибытию сюда же "дополнительных стволов".

С другой стороны, удержание противником Покровского и Троицкого в этом контексте также важно, ведь и они расположены на этой рокаде. Однако преимущество Сватового перед ними заключается в том, что его, так сказать, "воздействие на общую ситуацию", то есть на все то, что расположено восточнее Оскола и к югу от него, более "универсально", чем у этих поселков. По сути Сватово – это некие "врата" с запада для всего севера Луганщины.

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Последние надежды оккупантов

Теперь по поводу перспектив "заехать" в Северодонецк и Лисичанск прямо с запада и собственно севера. Лично на мой взгляд, она сегодня выглядит достаточно противоречиво. Объясню почему.

По рубежу Белогоровка – Верхнекаменка у противника сосредоточено не менее 4 БТГр, главным образом – из состава "мобрезерва", ЧВК "вагнер" и подразделений 55-й МСБр и 90-й танковой дивизии.

После начала украинского наступления часть сил и средств из состава этой группировки противник был вынужден растягивать на север. Что, со своей стороны, привело к тому, что ВСУ получили возможность на определенных участках (конечно, я не скажу на каких) контратаковать уже в направлении от Северского. В результате чего какие-то, скажем так, подразделения ВСУ оказались на левом берегу Северского Донца, южнее Кременной.

Но надо понимать, что само по себе это движение вряд ли приведет к тому, что противник покинет Северодонецкий район, просто потому, что это будет означать повторение ситуации с северо-восточным "углом" в Харьковской области. Только в этот раз в Луганской.

Таким образом, районы Сватово и Рубежное – Северодонецк – это, по сути, ключевые "узлы" будущей или, лучше сказать, гипотетической системы обороны противника в северной части Луганской области. И, конечно, просто так оставлять их противник вряд ли будет.

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