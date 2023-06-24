Но когда ВСУ будут проводить наступательные действия, враг будет пытаться контрнаступать. Все, чтобы попытаться приостановить украинское наступление и возможно где-то продвинуться. Об этом 24 Каналу заявил ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман.

Смотрите также Историческое событие: ВСУ освободили часть территории, которая была под оккупацией с 2014 года

"Нельзя сказать, что мы находимся исключительно в наступательных действиях. Мы находимся одновременно на некоторых участках фронта в наступательных действиях, а на некоторых ведем оборонительные бои", – подчеркнул Гетьман.

Где враг пытается наступать

Речь, в частности, о Лимано-Купянском направлении. Там враг пытался продвинуться. В оккупантов в Луганской области сосредоточено большое количество живой силы – около 100 тысяч солдат, а возможно даже и больше. Также там более 800 стволов вражеской артиллерии, несколько тысяч тяжелой техники – по разным оценкам 2 – 3 тысяч или до 5 тысяч единиц. Поэтому там россияне пытаются контрнаступать. Атакуя они хотели приостановить или сорвать украинское наступление.

Алексей Гетьман добавил, что Анна Маляр сообщала о том, что ВСУ не применяли резервы, которые готовили к наступлению. То есть, удар врага выдержали те Силы обороны, которые там были. В настоящее время несущественное продвижение россиян остановлено.

Атаковать оккупанты пытаются и вблизи Марьинки. Но безрезультатно.

Трудные бои – это конечно Бахмутское направление, где мы пытаемся с Севера и Юга окружить этот город. Чтобы враг, зашедший туда после вагнеровцев, попал в окружение либо в полное, либо в частичное,

– добавил ветеран российско-украинской войны.

Плацдарм для наступления ВСУ

На Таврическом, Запорожском направлениях ВСУ заняли очень важное место – населенный пункт Пятихатки. Это был один из хабов россиян, своеобразная база на Юге Украины. Поэтому это можно рассматривать как плацдарм для последующих наступательных действий.

Тем более Пятихатки расположены недалеко от временно оккупированного Энергодара – в нескольких десятках километров.

"Нам тоже важно выходить где-то поближе к Запорожской станции, пока россияне не совершили очередную диверсию. По меньшей мере, чтобы заблокировать эту станцию, окружив, и чтобы не давать им возможности делать то, что они планируют", – сказал военный эксперт.

Где ВСУ наступают, а где обороняются: смотрите видео

Постепенное движение вперед

Майор запаса ВСУ отметил, что некоторые оценивают продвижение ВСУ как небольшое. Но это был первый этап, к которому привлекли 25% сил, планировавшихся для наступления.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что это будут тяжелые действия, и они не будут слишком быстрыми. Глава Пентагона Ллойд Остин тоже говорил о том, что это не будет спринт, а будет марафон и придется многое выдержать.

К тому же президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что нужно победить врага, выжать его с территории Украины, а не сделать "картинку", как это делается в голливудских фильмах. Глава государства, по словам Гетьмана, просил, чтобы люди не ожидали, что это будет что-то яркое и "красиво" выглядеть.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и другие командующие говорили о том, что это не будет молниеносная операция, как было во время Харьковской операции в 2022 году. Ведь тогда это было контрнаступление и украинская армия застала врага врасплох. А здесь россияне готовились – минировали территорию и укрепляли позиции. Поэтому ВСУ будут продвигаться постепенно.

Можем быстрее продвигаться? Можем, но это уже тогда превратится в нечто похожее на российские атаки, какие-то лобовые штурмы. На карте это будет смотреться "красиво". Но это за собой повлечет большие потери наших людей, которые дороже веса золота, и большую потерю техники,

– подчеркнул военный эксперт.

Потому Украина этого делать не будет. А будет делать необратимое, чтобы враг не смог "ответить" после того, как ВСУ выполнят все то, что планировали.

Речь идет о разрушении мостов, железных дорог, складов, контрбатарейной борьбе и т.д. То есть наступательные действия – это не кино, а тяжелая работа, где надо просчитывать все нюансы, которые могут произойти. Надо учитывать даже информационную составляющую, ведь это влияет как минимум на моральный дух военных.

"Наступление – это не просто кто-то побежал вперед, на танке едет, что-то захватывает. Нет, это серьезная работа", – отметил ветеран российско-украинской войны.

Контрнаступление ВСУ: главное