Та коли ЗСУ проводитимуть наступальні дії, ворог буде намагатися контрнаступати. Усе, щоби спробувати призупинити український наступ і можливо десь просунутися. Про це 24 Каналу заявив ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман.

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"Не можна сказати, що ми перебуваємо виключно в наступальних діях. Ми перебуваємо одночасно на деяких ділянках фронту в наступальних діях, а на деяких ведемо оборонні бої", – наголосив Гетьман.

Де ворог намагається наступати

Мовиться, зокрема, про Лимано-Куп'янський напрямок. Там ворог намагався просунутися. В окупантів в Луганській області зосереджена велика кількість живої сили – близько 100 тисяч солдатів, а можливо навіть і більше. Також там понад 800 стволів ворожої артилерії, кілька тисяч важкої техніки – за різними оцінками 2 – 3 тисячі або до 5 тисяч одиниць. Тому там росіяни намагаються контрнаступати. Атакуючи вони хотіли призупинити чи зірвати український наступ.

Олексій Гетьман додав, що Ганна Маляр повідомляла про те, що ЗСУ не застосовували резерви, які готували до наступу. Тобто, удар ворога витримали ті Сили оборони, які там були. Нині несуттєве просування росіян зупинено.

Атакувати окупанти намагаються і поблизу Мар'їнки. Але безрезультатно.

Важкі бої – це звісно Бахмутський напрямок, де ми намагаємося з Півночі та Півдня оточити це місто. Щоби ворог, який туди зайшов після вагнерівців, потрапив в оточення або в повне, або в часткове,

– додав ветеран російсько-української війни.

Плацдарм для наступу ЗСУ

На Таврійському, Запорізькому напрямках ЗСУ зайняли дуже важливе місце – населений пункт П'ятихатки. Це був один із хабів росіян, своєрідна база на Півдні України. Тому це можна розглядати як плацдарм для подальших наступальних дій.

Тим більше П'ятихатки розташовані неподалік тимчасово окупованого Енергодару – за декілька десятків кілометрів.

"Нам теж важливо виходити десь ближче до Запорізької станції, поки росіяни не зробили чергову диверсію. Щонайменше, щоби заблокувати цю станцію, оточивши, і щоби не давати їм можливості робити те, що вони планують", – сказав військовий експерт.

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Поступовий рух уперед

Майор запасу ЗСУ зазначив, що дехто оцінює просування ЗСУ як невелике. Але це був перший етап, до якого залучили 25% сил, які планували для наступу.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що це будуть важкі дії й вони не будуть дуже швидкими. Голова Пентагону Ллойд Остін теж казав про те, що це не буде спринт, а буде марафон і доведеться багато чого витримати.

До того ж президент України Володимир Зеленський зазначав про те, що треба перемогти ворога, вичавити його з території України, а не зробити "картинку", як це робиться в голлівудських фільмах. Глава держави, за словами Гетьмана, просив, щоби люди не очікували, що це буде щось яскраве і буде "красиво" виглядати.

Також Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та інші командувачі казали про те, що це не буде блискавична операція, як було під час Харківської операції у 2022 році. Адже тоді це був контрнаступ і українська армія застала ворога зненацька. А тут росіяни готувалися – мінували територію та укріплювали позиції. Тому ЗСУ будуть просуватися поступово.

Чи можемо швидше просуватися? Можемо, але це вже тоді перетвориться на щось схоже на російські атаки, якісь лобові штурми. На мапі це буде виглядати "красиво". Але це за собою потягне великі втрати наших людей, які дорожче за вагу золота, й велику втрату техніки,

– наголосив військовий експерт.

Тому Україна цього робити не буде. А буде робити незворотне, щоби ворог не зміг "відповісти" після того, як ЗСУ виконають усе те, що планували.

Мовиться про руйнування мостів, залізниці, складів, контрбатарейну боротьбу тощо. Тобто, наступальні дії – це не кіно, а важка робота, де треба прораховувати всі нюанси, які можуть статися. Треба враховувати навіть інформаційну складову, адже це впливає щонайменше на моральний дух військових.

"Наступ – це не просто хтось побіг вперед, на танку їде, щось захоплює. Ні, це серйозна робота", – зауважив ветеран російсько-української війни.

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