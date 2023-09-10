Такое мнение 24 Каналу озвучил генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. Хоть Кремль планирует мобилизовать 450 тысяч россиян, это не поможет оккупантам на фронте.

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Николай Маломуж отметил, что все попытки захватчиков привлечь на фронт как можно больше мобилизованных, контрактников и наемников ЧВК свидетельствуют об их слабости. ВСУ успешно проводят операции тактического уровня.

Мы уже вступили в фазу не только мощного сопротивления, но и в фазу мощных операций, пока тактического уровня. Я думаю, что они перерастут в стратегический уровень. Будет Юг или Восток – это уже решит командование. Но в ближайшие месяцы точно,

– убежден он.

По словам генерала армии, до конца 2023 – в начале 2024 года украинские защитники имеют перспективу завершить ряд серьезных операций по освобождению временно оккупированных Россией территорий Украины.

"Это будет более мощное противостояние, более мощные огневые средства, более мощные важные стратегически наступательные операции. Я бы предполагал, что это освобождение Херсонской области вплоть до Крыма, вхождение в Крым и активные действия по освобождению Востока нашего государства", – предположил Маломуж.

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