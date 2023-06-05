Во время разговоров об украинском контрнаступлении не стоит помогать врагу и разглашать лишнюю для его ушей информацию. Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Петр Чернык.
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Когда начнется контрнаступление
Петр Чернык подчеркнул, что сейчас у нас уже сухая погода, чтобы успешно использовать на поле боя НАТОвскую технику, потому что она очень тяжелая. Например, вес Leopard составляет более 62 килограммов, а Challenger может весить 75 килограммов.
Все предпосылки для того, чтобы складывались качественные, оперативные и тактические обстоятельства для разгрома противника и постепенного освобождения наших земель, складываются даже не каждый день, а каждый час!
– убежден он.
По его словам, приятные новости о деоккупации украинских территорий и сокрушительном поражении россиян украинцы точно узнают первыми.
Украинское контрнаступление: последние новости
- В Крыму на телевидении показали видео от украинских защитников как вероятное предупреждение о начале контрнаступления. На нем военные намекают, что планы любят тишину.
- Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский дал свою оценку предстоящим операциям ВСУ. По его словам, совсем скоро придет время, когда украинская сторона совершит долгожданное контрнаступление.
- В Минобороны Украины заявили, что россиянам не удастся сорвать контрнаступление. ВСУ выполнят все задуманное и не будут менять планы.