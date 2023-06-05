Во время разговоров об украинском контрнаступлении не стоит помогать врагу и разглашать лишнюю для его ушей информацию. Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Петр Чернык.

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Когда начнется контрнаступление

Петр Чернык подчеркнул, что сейчас у нас уже сухая погода, чтобы успешно использовать на поле боя НАТОвскую технику, потому что она очень тяжелая. Например, вес Leopard составляет более 62 килограммов, а Challenger может весить 75 килограммов.

Все предпосылки для того, чтобы складывались качественные, оперативные и тактические обстоятельства для разгрома противника и постепенного освобождения наших земель, складываются даже не каждый день, а каждый час!

– убежден он.

По его словам, приятные новости о деоккупации украинских территорий и сокрушительном поражении россиян украинцы точно узнают первыми.

Украинское контрнаступление: последние новости