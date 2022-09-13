Игра в долгую

Ни один командующий объединенным статегическим командованием войск, тем более объединенной группировки войск не может самостоятельно что-то придумать и реализовать. Только в пределах определенной задачи и в пределах определенного времени. И время? и задачу планирует Генеральный штаб ВСУ. Это работа десятков, сотен офицеров.

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Более того, еще нельзя уверенно говорить, видим ли мы финальную часть операции, или она уже вышла на прямую. Ведь мы здесь все очень умные, но дяди из Генштаба и главнокомандующий все же понимают немного больше в этом всем.

Тот успех, который ВСУ имеют на востоке, – это тоже часть общего плана. Просто очень многое зависит от ландшафта и обороны врага, сил, задействованных в обороне. На Слобожанщине – это одно, на юге – это степь и бетон, залитый сотнями тысяч кубов вокруг Херсона.

А теперь главное. Для того, чтобы заставить врага перебросить резервы на один участок фронта, нужно его уверенность, что именно там будет основной удар. И я даже не знаю, где планировался или планируется основной удар. Их может быть два. А может и три.

Если вы вспомните, то подготовка к движу на юге проводилась очень давно и очень мощно. Все те базы и мосты, которые выносили высокоточным оружием, – это подготовка. Все то ослепленное российское ПВО, которое потом начали разматывать даже "Байрактарами", – это тоже часть подготовки. На мой взгляд, даже утечка в СМИ информации о подозрении за раскрытие каких-либо планов журналистам может быть частью игры.

Вы просто представьте себе весь масштаб подготовки. От разведки, где задействованы союзники, до логистики. Были разбиты склады, мосты, постоянно проводились разведывательные действия, сосредоточены силы и средства, фиксировались все перемещения сил противника. Работа настолько колоссальна, что в голове не укладывается. Это ведь не бригаду отправить в атаку. И даже не две. Это целый комплекс мероприятий, который спланировали и готовили не менее нескольких недель. Если не месяцев.

Я просто к чему – такие масштабные операции готовятся очень долго с привлечением очень большого комплекса действий. И мы до сих пор не знаем, что из этого получится. Потому что на Донбассе тише не стало. Потому что под Бахмутом и на Донецком направлении активность врага еще больше усилилась. Хотя казалось, что это уже невозможно.

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Неизменная горячая точка

Все силы, сохранившие боеготовность и управление, оккупанты перебросили на Донбасс. Весьма вероятно, что они сосредоточат усилия на Бахмутском направлении. Там реально горячо. Оккупанты за счет сокращения линии фронта смогут усилить давление на более узких участках фронта. В теории. На практике Залужный им всегда умудряется какую-нибудь "козью морду" сделать. Надеемся, что так будет и дальше.

Сейчас ВСУ нанесли очень мощный удар. Возможно, оккупанты уже не смогут оправиться от него. Возможно. У меня осторожный оптимизм на этот счет, потому что там проблемы не только с ресурсами и сложной техникой, но даже со стволами. Ведь есть информация, что массово в войска рф начали заходить гаубицы Д1, и идет поиск специалистов по МЛ-20. А это уже совсем другие расстояния, которые россияне смогут закрывать артой.

Но то, что они перегруппируются и будут лезть дальше, нет сомнений. Они еще не отказались от планов на Донбасс и северные оккупированные территории. Поэтому они будут и дальше предпринимать попытки продавливать нашу оборону.

Карма для Белгорода

С выходом на границу война для Харькова не кончилась. Потому что мы уже выходили на границу. Многие умники упрекают, что 127 бригада ТРО выходила тогда на границу ради пиара перед приездом Зеленского. Есть у нас категория говн*едов, которая во всем видит то, что делала бы сама. Но тогда была возможность и было желание бойцов выйти на границу. Согласованное с командованием. Это был еще и символизм. Это как второе дыхание. Это был шанс, и они им воспользовались.

Затем начали артой выносить снабжение и ближние тылы, и в некоторых местах бригада немного откатилась ради сохранения личного состава. А потом снова лезли к границе, чтобы не давать заходить ствольной артиллерии врага. Так оно и работало все это время. Не давали врагу скопиться и завести арту для поражения города.

Как оно будет, сейчас никто не знает. Так как Залужный не просто так писал, что пока не начнем работать по территории рф, откуда нас достают, вероятность поражения будет сохраняться. Надеюсь, что мы сможем перенести активность на территорию врага. Хотя бы на 10 – 20 километров. По крайней мере, у нас здесь есть планы на этот движ под черным флагом.

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Черная зима

А за последние сутки жители Харькова и области в полной мере увидели, какая зима ждет нас. Возможно. Без света, без воды, без отопления. Может быть, но это не точно. Точно то, что враг будет уничтожать критическую гражданскую инфраструктуру. Но у этого есть свой позитив. Потому что ведет себя на 100% как террорист.

Западному обывателю сложно объяснить трагедию в Украине с военной точки зрения. Потому что они дофига пацифисты и не видели этого ужаса с середины прошлого столетия. А вот когда нет света, воды и отопления, то иногда они на себе переживали. Поэтому понимают, что те, кто делает это намеренно с миллионами мирных людей, ну как-то немножко не влезают в шкалу их либеральных ценностей. Поэтому нужно и дальше помогать Украине. Потому каждый из нас сейчас боец. Каждый сражается на своем месте. Даже если просто страдает без света и тепла. Это тоже показатель для Европы и Америки.

Потому что это тоже стремление любой ценой отстоять нашу Независимость. А еще мы в эту зиму станем мировыми лидерами по закупке генераторов, павербанков и всякого экстрим-хлама.

И не забывайте, что те сложности, которые мы переживаем в мирных и освобожденных городах, ничто по сравнению с тем, что сейчас на фронте. Потому помогаем воинам. Зима близко, и она будет нелегкой. Доброе утро, Несокрушимые.

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