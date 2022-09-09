Ни одного уцелевшего дома: некоторые освобожденные населенные пункты в Харьковской области разрушены полностью
Источник:телеграм Олега Синегубова
Украинские защитники успешно освобождают от российской оккупации населенные пункты в Харьковской области. Однако некоторые из них – полностью разрушены.
Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. 9 сентября он посетил только что освобожденные общины и пообщался с местными жителями.
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Освобожденные населенные пункты нужно восстанавливать
Синегубов рассказал, что местные жители освобожденных населенных пунктов Харьковщины без преувеличения встречали украинских военных со слезами радости на глазах.
Пол года в оккупации. Россияне оставили разбитую инфраструктуру и дома, много трофеев и груды мусора. Жители, конечно, нуждаются в помощи. В большинстве сел нет электричества и газа,
– добавил глава ОВА.
По его словам, в ближайшее время коммуникации будут восстанавливать, а гражданским будут привозить гуманитарную помощь. Однако прежде нужно провести зачистку и разминирование. На местах уже работают сотрудники полиции и ГСЧС.
"Тем, кто выехал, пока возвращаться не рекомендуем до соответствующих распоряжений военных. Местное население много рассказывает о преступлениях оккупантов и активно сотрудничает с правоохранителями", – отметил председатель ОВА.
Он подчеркнул, что ни один предатель не уйдет от ответственности. В частности, 9 сентября задержали главу одного из сел деоккупированной общины, который сотрудничал с врагом.
"Очень важно как можно скорее восстановить на освобожденных территориях полноценную работу местных органов власти и налаживать нормальную жизнь. Самое главное: благодаря нашим ВСУ повсюду уже украинские флаги!" – подытожил Синегубов.
Смотрите фото из освобожденных населенных пунктов Харьковской области / Фото Олега Синегубова
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Некоторые деоккупированные села и города – разрушены до основания
Синегубов в эфире национального телемарафона рассказал, что некоторые из населенных пунктов, которые освободили ВСУ, полностью разрушены.
Фактически не осталось ни одного уцелевшего жилого дома. Людей там пока нет, потому что там проживать – фактически невозможно,
– отметил председатель ОВА.
Он добавил, что в некоторых населенных пунктах гражданские остались. Они очень ждали деоккупации, ведь все эти месяцы находились в чрезвычайно ужасных условиях.