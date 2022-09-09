Про це розповів очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. 9 вересня він відвідав щойно звільнені громади та поспілкувався з місцевими мешканцями.

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Звільнені населені пункти потрібно відновлювати

Синєгубов розповів, що місцеві жителі звільнених населених пунктів Харківщини, без перебільшення, зустрічали українських військових зі сльозами радості на очах.

Пів року в окупації. Росіяни залишили розбиту інфраструктуру і будинки, багато трофеїв та купи сміття. Жителі, звичайно, потребують допомоги. В більшості сіл немає електрики та газу,

– додав голова ОВА.

За його словами, найближчим часом комунікації відновлюватимуть, а цивільним привозитимуть гуманітарну допомогу. Проте найперше потрібно провести зачистку та розмінування. На місцях уже працюють співробітники поліції та ДСНС.

"Тим, хто виїхав, поки повертатися не рекомендуємо до відповідних розпоряджень військових. Місцеве населення багато розповідає про злочини окупантів та активно співпрацює з правоохоронцями.", – зазначив голова ОВА.

Він наголосив, що жоден зрадник не уникне відповідальності. Зокрема, 9 вересня затримали голову одного із сіл деокупованої громади, який співпрацював з ворогом.

"Дуже важливо якомога швидше відновити на звільнених територіях повноцінну роботу місцевих органів влади та налагоджувати нормальне життя. Найголовніше: завдяки нашим ЗСУ всюди вже українські прапори!" – підсумував Синєгубов.

Дивіться фото зі звільнених населених пунктів на Харківщині / Фото Олега Синєгубова

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Деякі деокуповані села та міста – зруйновані вщент

Синєгубов в ефірі національного телемарафону розповів, що деякі з населених пунктів, які звільнили ЗСУ, є повністю зруйнованими.

Фактично не залишилося жодного вцілілого житлового будинку. Людей там наразі немає, тому що там проживати – фактично неможливо,

– зазначив голова ОВА.

Він додав, що в деяких населених пунктах цивільні ще залишилися. Вони дуже чекали на деокупацію, адже усі ці місяці перебували в надзвичайно жахливих умовах.

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