Полгода не ел хлеба, – маленький житель освобожденного села на Харьковщине

Украинские защитники пообщались с жителями освобожденного села Кочубеевка в Харьковской области. Они рассказали, что полгода находились в российской оккупации и не ели хлеба.

Об этом говорится в видеопроекте "Украинский Свидетель", сообщает 24 канал. В освободожденное село приехали военные родом из Киевщины с позывными Скад, Пианист и Вовчик.

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Жители села не ели хлеба полгода

Бойцы ВСУ приехали на место, которое еще несколько дней назад было линией разграничения – российские войска сбежали оттуда 11 сентября. До российской границы – всего 6 километров, а до Белгорода – 60. Раньше оккупанты прятались в лесополосе, а после побега оставили там уйму техники.

В одном из сел местные жители самостоятельно собирали противопехотные мины, чтобы на них не взорвались дети. Бойцы остановились в Кочубеевке, где за час до их приезда на "лепестке" взорвался один из местных жителей. Это уже не первый случай, когда гражданские получают ранения от мин в этом селе.

Население Кочубеевки до 24 февраля составляло около 800 человек. Из них осталась только половина, остальные уехали в более безопасные места.

"Чего я буду ехать со своей земли? В июне нам предлагали отсюда уехать, и я отказалась. Я здесь родилась, я здесь и умру", – отметила местная жительница.

Ее 12-летний внук рассказал, что во время оккупации они питались оладьями и макаронами, а хлеба не видели уже полгода.

Очень соскучился по хлебу. Вот сколько это мы хлеба не ели? Полгода, да. Завтра у меня день рождения будет, 12 лет,

– отметил школьник.

Мальчик рассказал, что он перешел в седьмой класс. Из-за того, что в деревне нет света, учиться онлайн он не может. Потому читает книги. По словам школьника, ему все удается.

Его старушка рассказала, что никогда бы не подумала, что начнется полномасштабная война. Ведь в россии много родственников и часто ездила в Белгородскую область за продуктами. Однако сейчас женщина думает только о том, как выжить.

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Контрнаступление ВСУ в Харьковской области началось 6 сентября и продолжается до сих пор. Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал, что украинские войска уже освободили от оккупантов более 400 населенных пунктов.