Почти вся Херсонщина под огневым контролем ВСУ, мы продвигаемся, враг паникует, – ОК "Юг"

Украинские военные продолжают успешное контрнаступление на Юге. Уже известно, что почти вся Херсонщина находится под огненным контролем ВСУ. Более того, враг продолжает паниковать.

Это во время телемарафона отметила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она заметила, что контрнаступление продолжается, а наши военные продолжают продвигаться вперед.

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Враг на Юге деморализован

Прежде всего она подчеркнула, что особенность операции, которую проводят ВСУ на Юге, связана с ландшафтом территории. В частности, в Херсонской области множество речных переходов, каналов, а сама местность очень открыта, ведь говорится о степи.

Поэтому здесь нет такой информационной открытости. Ведь это очень опасно из-за участия наших подразделений, наличие мирного населения, которое может подвергаться обстрелам, которые враг возобновляет после освобождения территории,

– подчеркнула она.

Кроме того, следует понимать, что после себя оккупанты оставили неприятные "сюрпризы". Территории, которые они покинули, заминированы.

Она подчеркнула, что мы не можем озвучивать все успехи украинских военных. В то же время Гуменюк отметила, что они продвигаются, оттесняют оккупантов, что деморализует противника.

По словам спикера ОК "Юг" захватчики обмениваются между собой информацией. Их боевой дух сильно упал в связи с успешным контрнаступлением ВСУ на Харьковщине. Что касается Херсонщины, то наши военные практически полностью держат ее под огневым контролем.