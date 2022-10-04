Староселье, Давидов Брод и Большая Александровка под украинскими флагами: показываем их на карте
Украинские военные добились новых успехов на Херсонском и Харьковском направлениях. Наши воины освободили от оккупантов еще несколько населенных пунктов.
В Херсонской области украинский флаг взвился сразу в нескольких населенных пунктах, пишет 24 канал. Соответствующие фото и видео появились в сети.
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ВСУ вошли в Дудчаны
В частности, на Херсонском направлении по состоянию на 15 часов 4 октября сообщается, что освобождены:
- Староселье,
- Большая Александровка,
- Давидов Брод,
- Блакитное,
- Новодмитровка,
- Нововоскресенское,
- Новониколаевка,
- Новопетровка,
- Дудчаны.
В сети сообщают, что Давидов Брод был основным рубежом обороны российских оккупантов и его прорвали. Украинские защитники записали видео, в котором сообщили, что Давидов Брод освобожден от оккупантов 4 октября.
Украинские военные освободили Давидов Брод: видео
Село Давидов Брод от вражеских военных освободили воины 35-й отдельной бригады морской пехоты.
Освобожденный Давидов Брод: карта
Также украинские военные опубликовали видео из Староселья, которое удалось освободить после того, как было деоккупировано Архангельское. Сообщается и об освобождении поселка Большая Александровка.
Где расположено Староселье: карта
Где расположена Великая Александровка: карта
Украинским воинам удалось прогнать россиян из Новониколаевки.
Где расположена Новониколаевка: карта
Ермак намекнул на успехи ВСУ
Крайне лаконичное сообщение с намеком на успехи ВСУ в Херсонской области опубликовал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он опубликовал 5 эмодзи флагов Украины и ракету, которая в сумме равна арбузу.
Кроме успехов на Херсонщине, сообщается, что на Харьковщине освобождены Богуславка, Боровая, Боровская Андреевка.
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