Староселье, Давидов Брод и Большая Александровка под украинскими флагами: показываем их на карте

Украинские военные добились новых успехов на Херсонском и Харьковском направлениях. Наши воины освободили от оккупантов еще несколько населенных пунктов.

В Херсонской области украинский флаг взвился сразу в нескольких населенных пунктах, пишет 24 канал. Соответствующие фото и видео появились в сети.

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ВСУ вошли в Дудчаны

В частности, на Херсонском направлении по состоянию на 15 часов 4 октября сообщается, что освобождены:

Староселье,

Большая Александровка,

Давидов Брод,

Блакитное,

Новодмитровка,

Нововоскресенское,

Новониколаевка,

Новопетровка,

Дудчаны.

. Генштаб ВСУ пока официально не подтверждал освобождение вышеназванных населенных пунктов.

В сети сообщают, что Давидов Брод был основным рубежом обороны российских оккупантов и его прорвали. Украинские защитники записали видео, в котором сообщили, что Давидов Брод освобожден от оккупантов 4 октября.

Украинские военные освободили Давидов Брод: видео

Село Давидов Брод от вражеских военных освободили воины 35-й отдельной бригады морской пехоты.

Освобожденный Давидов Брод: карта

Также украинские военные опубликовали видео из Староселья, которое удалось освободить после того, как было деоккупировано Архангельское. Сообщается и об освобождении поселка Большая Александровка.

Где расположено Староселье: карта

Где расположена Великая Александровка: карта

Украинским воинам удалось прогнать россиян из Новониколаевки.

Где расположена Новониколаевка: карта

Ермак намекнул на успехи ВСУ

Крайне лаконичное сообщение с намеком на успехи ВСУ в Херсонской области опубликовал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он опубликовал 5 эмодзи флагов Украины и ракету, которая в сумме равна арбузу.

Кроме успехов на Херсонщине, сообщается, что на Харьковщине освобождены Богуславка, Боровая, Боровская Андреевка.

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