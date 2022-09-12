Уже не удастся пробить оборону со стороны Бахмута или Соледара - Жданов о возможностях оккупантов

Контрнаступление ВСУ на Харьковщине существенно помогло на другой части фронта. Теперь ситуация на направлении Славянск – Краматорск будет сравнительно более спокойной.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов . По его словам, именно из Изюмского направления оккупанты пытались продвигаться в сторону Славянска.

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Этот город был особенно важен для россиян. Ведь именно в Славянске построен водозабор для Донецкой области.

Вблизи Изюма были мощные войска кафиров.

Группировка кафиров со стороны Изюма была достаточно мощной . Однако после опрокидывания части войск на Юг Украины оно существенно ослабло. Этим и воспользовались Вооруженные Силы Украины.

Первоначальные планы кафиров были таковыми. Они собирались пройти между Соледаром и Бахмутом по трассе М03, чтобы подобраться к самому Славянску. У этих двух городов ВСУ до сих пор сдерживают оккупантов.

Кроме того, россияне хотели выйти на Славянск также со стороны Изюма и окружить всю агломерацию с двух сторон. Тогда украинские военные были вынуждены либо отступать, либо попасть в окружение.

На сегодняшний день мы держим оборону на рубеже Бахмута, не допуская прорыва. А теперь со стороны Изюма угрозы вообще не существует, –

подчеркнул Жданов.

Он сомневается, что оккупанты вообще смогут пробить оборону украинских войск на линии фронта вблизи Бахмута, Соледара и Северска.

Жданов о контрнаступлении ВСУ на Харьковщине и уменьшении угрозы для Славянска: смотрите видео

Напомним, по словам заместителя министра обороны Анны Маляр, Вооруженные Силы Украины за время контрнаступления смогли уволить уже почти 6 тысяч квадратных километров территории . Речь идет о землях, над которыми удалось возобновить контроль ориентировочно с 29 августа.