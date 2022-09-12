Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, саме з Ізюмського напрямку окупанти намагалися просуватися в бік Слов'янська.

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Це місто було особливо важливим для росіян. Адже саме в Слов'янську побудований водозабір для Донецької області.

Поблизу Ізюма були потужні війська окупантів

Угруповання окупантів з боку Ізюма було досить потужним. Однак після перекидання частини військ на Південь України воно суттєво ослабилося. Цим і скористалися Збройні Сили України.

Початкові плани окупантів були такими. Вони збиралися пройти між Соледаром та Бахмутом по трасі М03, щоб підібратися до самого Слов'янська. Поблизу цих двох міст ЗСУ досі стримують окупантів.

Окрім цього, росіяни хотіли вийти на Слов'янськ також з боку Ізюма та оточити усю агломерацію з двох боків. Тоді українські військові були б змушені або відступати, або потрапити в оточення.

На сьогодні ми тримаємо оборону на рубежі Бахмута, не допускаючи прориву. А тепер з боку Ізюма загрози взагалі не існує, –

наголосив Жданов.

Він сумнівається, що окупанти взагалі зможуть пробити оборону українських військ на лінії фронту поблизу Бахмута, Соледара та Сіверська.

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Нагадаємо, за словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, Збройні Сили України за час контрнаступу змогли звільнити вже майже 6 тисяч квадратних кілометрів території. Йдеться про землі, над якими вдалося відновити контроль орієнтовно з 29 серпня.