Хотя российские захватчики полноценно наступают только в Бахмуте, нельзя забывать, что за какие-либо бои Украина платит дорогую цену. Это еще в большей степени касается контрнаступления. Об этом 24 Каналу рассказал Евгений Дикий – экс-командир роты в составе батальона "Айдар".

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Россияне уже могут не наступать

Российские военные продолжают атаковать на 4 стратегических направлениях – Бахмутском, Марьинском, Авдеевском и Лиманском. Между тем и войска, и военные коры в России жалуются на нехватку боеприпасов. К полноценному новому наступлению на уже определённых направлениях россияне не готовы.

Все эти атаки уже наступлением назвать нельзя. Россияне действительно атакуют по нескольким направлениям, но сказать, что они по-настоящему наступают можно только в районе Бахмута. Туда бросают все силы, потому что для них это уже вопрос принципа – все-таки дожать город,

– отметил Евгений Дикий.

В Бахмуте идут бои фактически за руины, поскольку город уничтожен на 90%. К сожалению, это большинство и контролируют оккупанты. Впрочем, украинские военные закрепились на определенных позициях, не давая заявить, что Бахмут полностью под контролем россиян.

"На всех других направлениях говорить о серьезном наступлении в принципе уже нельзя. Там идут тактические тасовки - это мы их, то они нас", – рассказал экскомандир.

Евгений Дикий о контрнаступлении и важности помощи военным: смотрите видео

"Контрнаступление – это не весело"

Каждая из сторон просто пытается улучшить свои позиции перед большими боями. В этих масштабных столкновениях украинская сторона пойдет в наступление, а российская – останется в обороне.

Я бы хотел поменять акценты, потому что мы почему-то с такой надеждой спрашиваем, ну когда уже контрнаступление. Это абсолютно не спектакль. Наступление, которое придется делать, это не что-то радостное – это огромная тяжелая работа, которую должны сделать тысячи наших защитников. Даже сложнее того, что они делают сейчас. А там и сейчас страшно и тяжело,

– подчеркнул Евгений Дикий.

Переходить от обороны к наступлению – это гораздо сложнее. Военный подчеркнул, что даже при успешном контрнаступлении Украина платит очень дорогую цену.

Когда люди у экранов начинают подпрыгивать и спрашивать "ну когда же это?", надо при этом понимать, что погибнет большое количество очень хороших людей, это спорт, за который нужно болеть", – подчеркнул Дикий.

Контрнаступление – это очень тяжелая работа и огромные потери. Поэтому к этому должен присоединиться каждый украинец и украинка – донатить, волонтерить и помогать вооруженным силам Украины другими возможными способами.

Ситуация на фронте: главное из Генштаба

В строительстве Генштаба ВСУ сообщили, что по состоянию на 3 апреля оккупанты не оставляют попыток захватить Луганскую и Донецкую области Основные усилия российских войск сосредоточивают на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там наши защитники отбили 40 вражеских атак.