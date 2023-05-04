Хоч російські загарбники повноцінно наступають лише в Бахмуті, не можна забувати, що за будь-які бої Україна платить дорогу ціну. Це ще більшою мірою стосуватиметься контрнаступу. Про це 24 Каналу розповів Євген Дикий – екскомандир роти в складі батальйону "Айдар".

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Росіяни уже можуть не наступати

Російські військові продовжують атакувати на 4 стратегічних напрямках – Бахмутському, Мар'їнському, Авдіївському та Лиманському. Між тим і війська, і військкори в Росії жаліються на брак боєприпасів. До повноцінного нового наступу на вже визначених напрямках росіяни не готові.

Всі ці атаки вже наступом назвати не можна. Росіяни справді атакують на кількох напрямках, але сказати, що вони по-справжньому наступають можна лише в районі Бахмута. Туди кидають всі сили, бо для них це уже питання принципу – все ж дотиснути місто,

– зазначив Євген Дикий.

У Бахмуті йдуть бої фактично за руїни, оскільки місто знищено на 90%. На жаль, цю більшість і контролюють окупанти. Втім українські військові закріпились на певних позиціях, не даючи заявити, що Бахмут повністю під контролем росіян.

"На всіх інших напрямках говорити про серйозний наступ в принципі вже не можна. Там ідуть тактичні тасування – то ми їх, то вони нас", – розповів екскомандир.

Євген Дикий про контрнаступ та важливість допомоги військовим: дивіться відео

"Контрнаступ – це не весело"

Кожна сторона просто намагається покращити свої позиції перед великими боями. У цих масштабних зіткненнях саме українська сторона піде в наступ, а російська – залишиться в обороні.

Я б хотів поміняти акценти, бо ми чомусь з такою надією запитуємо, ну коли ж уже контрнаступ. Це абсолютно не є виставою. Отой наступ, який доведеться робити, це не щось радісне – це величезна важка робота, яку мають зробити тисячі наших захисників. Навіть складнішу від тої, що вони роблять зараз. А там й зараз страшно та важко,

– наголосив Євген Дикий.

Переходити від оборони до наступу – це на порядок складніше. Військовий наголосив, що навіть при успішному контрнаступі Україна платить дуже дорогу ціну.

"Коли люди біля екранів починають підстрибувати й запитувати "ну коли ж це?", треба при цьому розуміти, що загине велика кількість дуже хороших людей. До наступу треба ставитись як до неминучого, бо нам треба це зробити, але це не радість та не спорт, за який треба вболівати", – підкреслив Дикий.

Контрнаступ – це дуже важка робота та величезні втрати. Тому до цього має долучитися кожен українець та українка – донатити, волонтерити та допомагати Збройним Силам України іншими можливими шляхами.

Ситуація на фронті: головне з Генштабу

У зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що станом на 3 квітня окупанти не полишають спроб захопити Луганську та Донецьку області. Основні зусилля російські війська зосереджують на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там наші захисники відбили 40 ворожих атак.