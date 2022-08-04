россияне создают ударную группу для сдерживания контрнаступления ВСУ на Юге, – ISW

оккупанты жутко опасаются контрнаступления на Юге. С этой целью враг уже работает над созданием ударной группы. С ее помощью захватчики будут пытаться предотвратить продвижение ВСУ.

Об этом сообщают аналитики Института по изучению войны. Данные, которыми они оперируют, свидетельствуют о готовящемся контрнаступлении ВСУ на Юге Украины.

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Враг боится продвижения в Херсонской области

Для того чтобы предотвратить контрнаступление на Юге, враг создает ударную группу. С ее помощью должны помешать нашим военным двигаться вдоль административной границы между Херсонской и Днепропетровской областями.

Аналитики ссылаются также на сведения ОК "Юг". Там отметили, что ответная ударная группа создается для наступления на севере Херсонской области. Она и будет пытаться отражать контрнаступление украинских военных.

В Институте по изучению войны также ссылаются на главу военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула. Он рассказал, что на Криворожском направлении оккупанты накапливают как живую силу, так и военную технику. Речь, собственно, о северной части Херсона.

Также подтверждают стремление врага двигаться вперед активные обстрелы Никополя и населенных пунктов, расположенных к юго-западу от Кривого Рога. Таким образом, захватчики планируют создать себе все условия для движения на Запорожье через тот же Никополь.

Если мы заговорили о Запорожье, то нелишне будет упомянуть еще одну часть отчета Института по изучению войны. Там посвятили блок именно Запорожской АЭС.

Враг использует Запорожскую АЭС для прикрытия

Аналитики отметили, что на протяжении последних недель враг активизировался недалеко от Запорожской АЭС. Оккупанты с территории вокруг станции бьют по позициям ВСУ в Никополе. Кроме того, попадают и в другие населенные пункты.

Действия врага умышленные. А все потому, что захватчики ожидают ответного удара. Мол, чтобы украинские военные, рискуя безопасностью всего мира, обстреливали Запорожскую АЭС. Конечно, в Институте по изучению войны этот сценарий не рассматривают.

Зато остается другой. Он предполагает, что враг будет оставаться на территории станции и продолжит обстреливать все вокруг. Локация для захватчиков считается "безопасной зоной", поэтому они явно не будут спешить отступать.

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