Ответный удар россиянам: в CNN попытались смоделировать будущее контрнаступление ВСУ

Все чаще мы можем слышать те или иные заявления по поводу контрнаступления ВСУ. Есть разные суждения и разные взгляды, но понятно одно – контрнаступление будет. Издание CNN попыталось смоделировать будущие боевые действия в Украине.

6 апреля издание опубликовало статью под названием "Украина готовится нанести ответный удар России. Время будет ключевым". Основные тезисы материала читайте дальше.

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Подготовка продолжается полным ходом

"Выдержите шторм, истощите врага, а затем нанесите ответный удар", – так издание начинает свой материал, называя это мантрой украинских военных, которую сейчас повторяют высокопоставленные чиновники США и НАТО. CNN предполагает, что Украина еще не определила направление или контрнаступление, но тщательно изучает линию фронта и слабые места России так, как перед началом Харьковской операции в сентябре прошлого года.

Опираясь на слова руководителя ГУР МО Кирилла Буданова, издание называет контрнаступление решающей битвой этой войны, к которой идет активная подготовка.

Это говорит о том, что украинцы могут не торопиться, чтобы максимизировать возможности. Предсказание – глупое дело; в ближайшие недели будет много блефа и дезинформации о намерениях. Но подготовка идет полным ходом,

– говорится в материале.

Основными элементами подготовки издания называется завершение подготовки и интеграции новых подразделений, деградация российского тыла, устойчивая цепь материально-технического обеспечения и разведка в режиме реального времени.

Бывший генерал армии Австралии Мик Райан отметил, что именно разведывательные данные позволят выявить слабые места в российской обороне. Отдельно генерал отметил, что Украина формирует новые подразделения, которые будут иметь на вооружении современную западную бронетехнику и они могут быть почти укомплектованными.

Однако Райан также отмечает, что наступательные операции требуют большого количества горючего, боеприпасов, продовольствия, медицинских товаров и запасного оборудования. Поэтому логистика очень важна.

Юг или Восток – где ВСУ могут начать контрнаступление?

Прежде всего, стоит отметить, что любые предположения о ходе боевых действий являются только предположениями. Именно таковы теории CNN, которые утверждают, что удары по логистическим центрам, скоплениям живой силы и техники и боекомплектам и диверсионные операции могут быть предпосылкой контрнаступательных действий и это, как утверждает издание, заметно на Запорожском направлении и временно оккупированном Крыму.

Однако вышеупомянутый Мик Райан убежден, что наступательных действий со стороны Украины следует ожидать по меньшей мере на двух направлениях, в частности, для того, чтобы россияне не понимали, куда будет нанесен главный удар.

Нет военной задачи, которую было бы труднее спланировать, организовать и осуществить,

– так говорит Райан о подготовке контрнаступления.

Издание отмечает преимущества наступления на Юге, которое позволит лишить россиян сухопутного коридора в Крым, вернуть под контроль Запорожскую АЭС и Северокрымский канал. Также это позволит лишить россиян на левобережье Херсонщины боеспособности.

Екатерина Степаненко из Института изучения войны согласна с утверждением, что одно направление для контрнаступления – ошибка. По ее словам, наступления на Юге и Востоке могут взаимоподдерживаться и создать дополнительные проблемы для россиян.

Однако CNN не исключает, что сигналом о контрнаступлении со стороны Украины может стать контрудар с участием подготовленных сил в Бахмуте, опираясь на слова командующего Сухопутными войсками Александра Сырского о том, что защитники города-крепости должны создать условия для контрнаступления.

Импульс Харьковщины: каким может быть течение контрнаступления

Издание отмечает, что Россия осознает, что Украина планирует контрнаступление. В частности, об этом свидетельствует строительство и укрепление оборонных линий. Мик Райан убежден, что у россиян, вероятно, есть мобильные группы для отражения атак. Однако эксперты оценивают преимущество Украины, основываясь на гибкости, адаптивности и инновационности, балансе навыков и мотивации украинских воинов.

В то же время российским войскам не помогла существенно изменить ситуацию осенняя мобилизация, а за последние месяцы кроме частичных продвижений по некоторым направлениям успеха враг не имеет. Кроме того, сказывается конфликт в российском командовании. Поэтому австралийский генерал Райан предполагает, что в ближайшие недели россияне будут решать, переходить ли к обороне.

Они (ВСУ – 24 Канал) захотят не только удивить россиян временем и местом их основного и вспомогательного удара, но захотят создать оперативный темп, который превзойдет способность россиян ответить быстро или в нужное время нужной силой.

– убежден Райан.

Как пример издания приводит Харьковскую операцию, когда импульс быстрых успехов атак в начале контрнаступления фактически обусловил дальнейший ход боевых действий. На такой же импульс сейчас, в частности, надеются в США. Однако, вероятно, речь не идет о том, что фронт посыплется так же быстро. Скорее о том, что импульс окажет положительное влияние на дальнейшие действия ВСУ и повысит их эффективность.

Обратите внимание! Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что украинцы увидят контрнаступление, как только он начнется. Сейчас о будущих действиях украинской армии знает ограниченный круг лиц.

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