Пока украинские силы приближаются к этому важному этапу войны. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Накануне стало известно, что украинские силы освободили Старомайорское в Донецкой области. Это важный населенный пункт в направлении Старомлиновки.

"Сегодня Вооруженные Силы Украины приблизились к основной линии обороны россиян. Также они пытаются реализовать процесс охвата некоторых опорных пунктов в этой линии. Речь идет в первую очередь о Работино и Старомлиновке", – подчеркнул военный обозреватель.

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Однако заявлять, что непосредственно началась какая-то новая фаза, – преждевременно. Ведь она начнется тогда, когда будут охвачены основные опорные пункты, выровнены фланги. И после этого, отметил Коваленко, начнется процесс прорыва второй линии обороны врага.

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Какая тактика Сил обороны

Он также спрогнозировал, что после Старомайорского ВСУ освободят вероятно Урожайное. Также до выхода на Старомлиновку придется освободить село Завитне Бажання. Но больший приоритет на сегодняшний день имеет поселок Керменчик, который расположен на левом фланге от Старомлиновки.

Именно в Керменчике есть господствующая высота. Если ею владеть, то можно эффективно наносить поражение как по Старомлиновке, так и по Новопетровке. Эти населенные пункты и другие, расположенные рядом с ними, являются фактически второй линией обороны врага,

– объяснил Коваленко.

В то же время на направлении южнее Орехова в Запорожской области украинские силы вбивают клин между Работиным и Вербовым. И это открывает перспективу охвата Работиного по левому и правому флангам, а также – непосредственного выхода на основную линию обороны с возможностью ее прорыва.

"Наблюдая за тактикой Сил обороны, вижу, что происходят не столько их лобовые атаки населенного пункта, а преимущественно процесс охвата их и принуждения россиян уйти оттуда", –подчеркнул Александр Коваленко.

Контрнаступление ВСУ продолжается