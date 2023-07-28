Наразі українські сили наближаються до цього важливого етапу війни. Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Напередодні стало відомо, що українські сили звільнили Старомайорське на Донеччині. Це важливий населений пункт у напрямку до Старомлинівки.

"Сьогодні Збройні Сили України наблизились до основної лінії оборони росіян. Також вони намагаються реалізувати процес охоплення деяких опорних пунктів в цій лінії. Йдеться в першу чергу про Роботине та Старомлинівку", – наголосив військовий оглядач.

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Проте заявляти, що безпосередньо розпочалась якась нова фаза, – передчасно. Адже вона почнеться тоді, коли буде охоплено основні опорні пункти, вирівняно фланги. І після цього, зазначив Коваленко, почнеться процес прориву другої лінії оборони ворога.

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Яка тактика Сил оборони

Він також спрогнозував, що після Старомайорського ЗСУ звільнять ймовірно Урожайне. Також до виходу на Старомлинівку доведеться звільнити село Звітне Бажання. А ле більший пріоритет на сьогодні має селище Керменчик, яке розташоване на лівому фланзі від Старомлинівки.

Саме в Керменчику є панівна висота. Якщо нею володіти, то можна ефективно завдавати ураження як по Старомлинівці, так і по Новопетрівці. Ці населені пункти та інші, розташовані поруч з ними, є фактично другою лінією оборони ворога,

– пояснив Коваленко.

Водночас на напрямку південніше від Оріхова у Запорізькій області українські сили вбивають клин між Роботиним та Вербовим. І це відкриває перспективу охоплення Роботиного по лівому та правому флангах, а також – безпосереднього виходу на основну лінію оборони з можливістю її прориву.

"Спостерігаючи за тактикою Сил оборони, бачу що відбуваються не стільки їхні лобові атаки населеного пункту, а переважно процес охоплення них та примусу росіян піти звідти", – підкреслив Олександр Коваленко.

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