Проте така "аналітика" заважає нашій державі та завдає певної шкоди українським військовим на фронті. Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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Бажання "бігти" перед армією

Як зазначив він, щодня західні ЗМІ публікують припущення, де відбудеться головний удар, на якому напрямку будуть розгортатися події. І в цьому є їхнє бажання "бігти" перед армією для того, щоб збільшити втрати чужої.

Адже ці "аналітики" з західних видань хочуть продемонструвати себе як розумних людей. Мовляв, ми тут аналіз робитимемо – що, де, як відбуватиметься.

"Ми воюємо, а вони "знімають серіал". Тому вони говорять, що атака відбудеться на певній ділянці фронту, і у такий спосіб "інформують" росіян, щоб вони підійшли туди, де будуть йти українські сили. Це так виглядає. І це небезпечно", – наголосив Подоляк.

Росії говорять: робіть, що хочете

Крім того, в західних ЗМІ з'являються закиди, про нібито "повільний" темп українського контрнаступу. При тому, що західні видання, вже повідомили про рух та напрямок наших сил, і росіяни сконцентрувалися там.

При цьому нам не надали певної кількості зброї. Чому? Тому що хочуть подивитися, чи можна з ножем виграти війну, де використовується крилата ракета,

– зауважив радник глави ОПУ.

Водночас Подоляк звернув увагу на іншу складову. Адже щодня хтось з очільників інших країн заявляє про те, що НАТО категорично "не втручатиметься в конфлікт" і "не реагуватиме на провокації Росії". Зокрема на проліт російських ракет над іншими країнами, які є членами НАТО. На блокування Росією не внутрішньої акваторії Чорного моря, де вже три країни НАТО мають свої комерційні інтереси: Туреччина, Болгарія, Румунія.

"Це означає, що Росії постійно говорять: робіть, що хочете, атакуйте як хочете, порушуйте будь-яке міжнародне право. Ми на це не будемо реагувати, бо вважаємо, що це провокація для ескалації. А ми не хочемо ескалації. Це так виглядає і це вкрай небезпечно", – впевнений Подоляк.

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А тому було б бажано, що західні ЗМІ не коментували хід війни та не розповідали, на якому напрямку українська армія рухатиметься. А також, щоб не звучали заяви, які провокують Росію тим, що Захід "не реагуватиме" на відповідні агресивні дії Росії.

Крім того, було б краще, аби анонімні джерела перестали бути анонімними, і ми хоча б розуміли хто такий "розумний", хто робить усі "зливи".

"Адже усі непродумані заяви приводять до того, що Україна виплачує набагато більшу ціну, ніж могла б", – наголосив Михайло Подоляк.

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Як західні ЗМІ коментують контрнаступ ЗСУ