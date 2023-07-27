Про це в ексклюзивному інтерв’ю 24 Каналу сказав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Допоки світ не надає Україні необхідну зброю, побоюючись поглиблення конфлікту, Росія відчуває можливість ескалації і здійснює її.

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"Це банальна математика – ви рахуєте ресурси опонента, його мобілізаційні резерви, можливості його військово-промислового виробництва, – і виробляєте стратегію паритетності, надаєте нам інструменти. Тоді як західні еліти продовжують помилково вважати Росію потужною країною, і саме це призведе до ескалації конфлікту", – наголосив речник.

Він зауважив, що 17 місяців війни сьогодні паритетні чотирьом рокам війни у середині минулого століття, враховуючи задіяні технічні потужності та типи озброєння. Це одна з причин, чому переважна більшість громадян України хочуть її завершення.

Як рахувати ресурси у війні

Рішення про надання чи ненадання зброї Україні має бути мотивоване не страхом ескалації, а прорахунком наявних потужностей у сторін, що воюють.

"Коли ти математику розумієш, ти не будеш казати "F-16 не потрібні" або "вам достатньо три ATACMS". Чому три ATACMS, – тому, що це більше, ніж учорашні 36 "Калібрів": ті летять на якісь дві тисячі кілометрів, а у вас летить на 200. Це і є паритет", – наголосив радник голови ОП.

Зверніть увагу! Повне ексклюзивне інтерв`ю з Михайлом Подоляком можна прочитати вже згодом на сайті 24 Каналу. Не пропустіть!

Українці мають психологічну перевагу

Суспільні настрої громадян України і Росії кардинально різні. Психологічно ми маємо тотальну перевагу над ворогом, і це – єдине, що дає людству надію на справедливе завершення війни.

"Психологія України щодо того, чому ми маємо рацію і чому ми повинні виграти компенсує наші ресурсні дефіцити", – зазначив Михайло Подоляк.

Військова допомога Україні