Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Павло Нарожний. Він наголосив, що ATACMS необхідні, аби знищити всі стратегічні цілі: аеродроми на території Криму, склади зброї, військові кораблі та підводні човни окупантів.

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"Якби у нас був ATACMS, то ми б двома – трьома ракетами, можливо п'ятьма точно знищили б Кримський міст. Ми могли б завдати ударів по Севастополю, де розташовані склади із "Оніксами", якими росіяни зараз обстрілюють Одесу, – тобто це кардинально змінило б хід війни", – мовив військовий експерт.

Він наголосив, що Україні потрібно близько 50 таких ракет, аби уразити усі ключові ворожі цілі.

Важливо! Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Джо Байден і Володимир Зеленський ведуть перемовини про надання Україні далекобійних ракет ATACMS. Він наголосив, що це питання обговорюється постійно, але США не можуть припустити, яким буде результат.

Україні потрібні F-16

Наразі Україна потерпає від бойової активності російських вертольотів К-52 та Мі-24, які намагаються нищити нашу бронетехніку за допомогою ракетних систем "Віхрь". Для F-16 ці ударні російські гвинтокрили були б легкою мішенню.

"З військової точки зору я не розумію, чому нам не передають цю зброю. Ми могли б контролювати, щоб не було ударів по російській території, наприклад, затверджувати кожну ціль з НАТО. Думаю, це політичне рішення", – додав Павло Нарожний.

Військова допомога для України