Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Павел Нарожный. Он подчеркнул, что ATACMS необходимы, чтобы уничтожить все стратегические цели: аэродромы на территории Крыма, склады оружия, военные корабли и подлодки оккупантов.

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"Если бы у нас был ATACMS, то мы бы двумя – тремя ракетами, возможно, пятью точно уничтожили бы Крымский мост. Мы могли бы нанести удары по Севастополю, где расположены склады с "Ониксами", которыми россияне сейчас обстреливают Одессу, – то есть это кардинально изменило бы ход войны", – сказал военный эксперт.

Он подчеркнул, что Украине нужно около 50 таких ракет, чтобы поразить все ключевые враждебные цели.

Важно! Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден и Владимир Зеленский ведут переговоры о предоставлении Украине дальнобойных ракет ATACMS Он подчеркнул, что этот вопрос обсуждается постоянно, но США не могут предположить, каков будет результат.

Украине нужны F-16

Украина страдает от боевой активности российских вертолетов К-52 и Ми-24, которые пытаются уничтожать нашу бронетехнику с помощью ракетных систем "Вихрь". Для F-16 эти ударные российские вертолеты были бы легкой мишенью.

"С военной точки зрения я не понимаю, почему нам не передают это оружие. Мы могли бы контролировать, чтобы не было ударов по российской территории, например, утверждать каждую цель с НАТО. Думаю, это политическое решение ", – добавил Павел Нарожный.

Военная помощь для Украины