Загально на допомогу Україні Велика Британія витратила понад 2 мільярди фунтів. Про це повідомив міністр оборони країни Бен Воллес.

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Британія стала другою країною за кількістю допомоги

У 2022 році Велика Британія планувала надати Україні близько 16 тисяч одиниць артилерійських снарядів. Проте у результаті їх кількість зросла у 15 разів – до 184 тисяч одиниць.

Окрім цього, країна активно надавала Україні військове обладнання, боєприпаси й нелетальну допомогу, оскільки Україна продовжує захищати власну територію. З квітня 2022 року по березень 2023 року Британія витратила близько 2,3 мільярда фунтів стерлінгів на допомогу.

За словами Воллеса Україна отримала від Британії:

14 танків Challenger II

4 тисячі одиниць боєприпасів для озброєння танків

Щонайменше п'ять мільйонів протипіхотної зброї, включаючи міномети та гранати

1500 зенітних установок і 100 пускових установок до них

4 мільйони фунтів було витрачено на запчастини, інструменти та допоміжні комплекти

70 тисяч одиниць продовольчих пайків

65 тисяч одиниць одягу

Таким чином Велика Британія стала другою країною після США за кількістю допомоги Україні.

Україна має бути вдячна за допомогу