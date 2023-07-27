Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Пока мир не дает Украине необходимое оружие, опасаясь углубления конфликта, Россия чувствует возможность эскалации и осуществляет ее.

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"Это банальная математика – вы считаете ресурсы оппонента, его мобилизационные резервы, возможности его военно-промышленного производства, – и вырабатываете стратегию паритетности, предоставляете нам инструменты. В то время как западные элиты продолжают ошибочно считать Россию мощной страной, и именно это ведет к эскалации конфликта", – подчеркнул спикер.

Он отметил, что 17 месяцев войны сегодня паритетны четырем годам войны в середине прошлого века, учитывая задействованные технические мощности и типы вооружения. Это одна из причин, почему большинство граждан Украины хотят ее завершения.

Как считать ресурсы на войне

Решение о предоставлении или непредоставлении оружия Украине должно быть мотивировано не страхом эскалации, а просчетом имеющихся мощностей у воюющих сторон.

"Когда ты математику понимаешь, ты не будешь говорить "F-16 не нужны" или "вам достаточно три ATACMS". Почему три ATACMS – потому, что это больше, чем вчерашние 36 "Калибров": те летят на какие-то две тысячи километров, а у вас летит на 200. Это и есть паритет", – подчеркнул советник главы ОП.

Обратите внимание! Полное эксклюзивное интервью с Михаилом Подоляком можно будет прочесть на сайте 24 Канала. Не упустите!

Украинцы имеют психологическое преимущество

Общественные настроения граждан Украины и России кардинально разные. Психологически у нас есть тотальное преимущество над врагом, и это – единственное, что дает человечеству надежду на справедливое завершение войны.

"Психология Украины относительно того, почему мы правы и почему мы должны выиграть компенсирует наши ресурсные дефициты", – отметил Михаил Подоляк.

Военная помощь Украине