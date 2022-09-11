"Хоть спать не ложись": как украинцы реагируют на контрнаступление ВСУ

После успешных контрнаступательных действий ВСУ украинцы с увлечением начали мониторить новости, ведь концентрация приятных новостей последние несколько дней зашкаливает. Сеть уже начала реагировать на эти события.

В сети появилось немало мемов. 24 канал собрал для вас самые лучшие из них.

Обратите внимание В Украине появился новый герой мемов: сеть насмехается над паникой попавшего под обстрел оккупанта.

Как сеть реагирует на контрнаступление ВСУ

Самым первым героем мемов и фотолягушек стал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный как олицетворение украинской армии. К примеру, его стали называть невероятным поваром, ведь наши войска "готовят" оккупантов в котлах.



Интересно, что в том котле / Фото из соцсетей



Мы считаем, что Валерий Федорович сделал все правильно / Фото из соцсетей



Ну и если мы уже упомянули Изюм… / Фото из соцсетей

Ни для кого не секрет, что Вооруженные Силы Украины стали ночным кошмаром для оккупантов. Поэтому следующий мем не так уж и шутка.



"Паники нет" / Фото из соцсетей



Господин Петлюра, вставайте, возвращаем УНР / Фото "Баба и кот"

Однако и сам Валерий Залужный тоже ценитель мемов. По меньшей мере, его пристрастия сами об этом говорят.



А Залужный разбирается в мемах, если это мем, а не план / Фото из соцсетей

10 сентября концентрация хороших новостей с фронта была просто невероятной. Тем временем в москве решили сделать вид, что "все идет по плану" и отпраздновать помпезный день города.



Так вот что праздновали в Москве / Скриншот



У нас здесь есть подарок для российской столицы / Фото из соцсетей



Вот как выглядело вчерашнее празднование в Москве / Фото из соцсетей

А теперь поговорим напрямую о событиях на фронте. Наши войска активно продвигаются в Харьковской области, однако глава ОВА Сергей Гайдай заявил, что ВСУ уже и в окрестностях Лисичанска. Кроме того, продолжаются бои за Лиман. Картина очень неутешительная для россиян.



Новый фонд у оккупантов / Фото "єСмішинка"



Есть не очень хорошие новости для россиян / Скриншот

Пропагандисты начали говорить о "большом отступлении", а не о поражениях. Потому и мемы не заставили себя ждать.



Вот так выглядит "большое отступление"



Да-да, все именно так и происходит / Фото из соцсетей



И так теперь каждый вечер, пожалуй...

Важно! Несмотря на большое количество мемов и фотолягушек, не стоит забывать о цене контрнаступления. Каждый день наши защитники и защитницы выкладываются на максимум, чтобы вернуть наш флаг во временно оккупированные города и села.

Верим в наших воинов, ждем хороших новостей и донатим на ВСУ!