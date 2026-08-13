Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал "24 Каналу", что российским войскам географически сложно наступать в этом районе. В то же время часть освобожденных населенных пунктов украинские военные фактически отвоевывали из так называемой "серой зоны".

Почему россиянам сложно наступать на Александровском направлении

По словам Романа Свитана, речь идет об участке на стыке Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областей – примерно от Гуляйполя до Покровска, включая район Александровского направления.

Российским войскам здесь неудобно вести наступление, поскольку они движутся с более низких позиций на более высокие. Украинские силы, напротив, занимают более выгодные оборонительные позиции, ведь местность постепенно поднимается в направлении Донецкого кряжа.

Часть населенных пунктов, которые сейчас ДШВ или "Драпатый" обозначают как взятые под контроль, возвращены под контроль иногда именно из "серой зоны". То есть там не везде были россияне как таковые, но было очень сложно взять их под контроль,

– отметил полковник запаса.

Он подчеркнул, что россияне также используют дроны для создания своей "кольцевой зоны", поэтому передвижение войск и установление контроля над территориями становится чрезвычайно сложным.

Важно! Владимир Зеленский объявил об освобождении 26 населенных пунктов на Александровском направлении в ходе длительного наступления. С января по август 2026 года украинские подразделения вернули под контроль 745 квадратных километров оккупированных территорий. Помимо освобождения земель, Силы обороны нанесли захватчикам большие потери в живой силе и существенно пополнили обменный фонд.

Поэтому, по словам Свитана, на этом направлении могло и не быть масштабных прямых боев за каждый населенный пункт. В то же время украинские подразделения постепенно продвигались и занимали передовые рубежи.

Почему успех ВСУ оставался незаметным

Свитан объяснил, что информационная тишина вокруг операции в значительной степени связана именно со спецификой "серой зоны". Если территория не находится под четким контролем одной из сторон, ее освобождение может не сопровождаться масштабными штурмами и, соответственно, не попадать в информационное пространство.

Полковник запаса об успехах Сил обороны на фронте: видео

"Серая зона – это и в Африке серая зона, только там бывает до 20–30 километров между противостоящими частями. Часть воинских подразделений занимает эту серую зону, обозначая ее как свою,

– пояснил эксперт.

Интересно, что нынешняя тактика соответствует более широкому стратегическому замыслу – выполнять задачи по уничтожению противника не только во время наступления, но и находясь в обороне.