Военный эксперт Олег Жданов отметил, что ВСУ добились очень хороших успехов в наступательных операциях. Но стратегическая цель контрнаступления пока еще впереди. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Где сосредоточат усилия

Сейчас контрнаступление продолжается в своей главной фазе, когда определяется направление главного удара.

Сегодня известно о 3 направлениях наступления украинских сил, но до конца недели будет одно направление, на котором сосредоточатся основные усилия. Это позволит выполнить стратегическую задачу контрнаступления – выйти в любом месте побережья Азовского моря,

– предположил военный експерт.

Однако есть еще важная задача – "разрезать" хотя бы пополам группировку российских войск на юго-востоке Украины. В случае, если контрнаступление будет развиваться по лучшему сценарию, тогда могут остаться 2 или 3 направления.

Олег Жданов оценил возможное направление главного удара ВСУ: смотрите видео

Уже выполнили свою цель

В то же время активные боевые действия разворачивались в Белгородской области России, где выполняет "мероприятия по демилитаризации" Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России". Также в последнее время часто раздаются "хлопки" во временно оккупированном Луганске.

Однако Жданов сомневается в том, что именно на Востоке Украины ВСУ прорвут фронт. Там ведь имеется большая концентрация оккупационных войск. Кроме того, в восточных регионах очень сложная местность и крупные жилые агломерации.

Что касается событий в Белгородской области, то они уже выполнили свою цель – отвлекли военное руководство России,

– отметил он.

Олег Жданов подчеркнул, что именно поэтому, скорее всего, между Запорожским направлением, Волновахой, Мариуполем и рекой Днепр состоится главный удар, и там ВСУ будут пробивать оборону противника.

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