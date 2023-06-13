Военный эксперт Олег Жданов отметил, что ВСУ добились очень хороших успехов в наступательных операциях. Но стратегическая цель контрнаступления пока еще впереди. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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Где сосредоточат усилия
Сейчас контрнаступление продолжается в своей главной фазе, когда определяется направление главного удара.
Сегодня известно о 3 направлениях наступления украинских сил, но до конца недели будет одно направление, на котором сосредоточатся основные усилия. Это позволит выполнить стратегическую задачу контрнаступления – выйти в любом месте побережья Азовского моря,
– предположил военный експерт.
Однако есть еще важная задача – "разрезать" хотя бы пополам группировку российских войск на юго-востоке Украины. В случае, если контрнаступление будет развиваться по лучшему сценарию, тогда могут остаться 2 или 3 направления.
Олег Жданов оценил возможное направление главного удара ВСУ: смотрите видео
Уже выполнили свою цель
В то же время активные боевые действия разворачивались в Белгородской области России, где выполняет "мероприятия по демилитаризации" Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России". Также в последнее время часто раздаются "хлопки" во временно оккупированном Луганске.
Однако Жданов сомневается в том, что именно на Востоке Украины ВСУ прорвут фронт. Там ведь имеется большая концентрация оккупационных войск. Кроме того, в восточных регионах очень сложная местность и крупные жилые агломерации.
Что касается событий в Белгородской области, то они уже выполнили свою цель – отвлекли военное руководство России,
– отметил он.
Олег Жданов подчеркнул, что именно поэтому, скорее всего, между Запорожским направлением, Волновахой, Мариуполем и рекой Днепр состоится главный удар, и там ВСУ будут пробивать оборону противника.
Последние события на фронте
- Замминистра Минобороны Анна Маляр отметила, что за прошедшую неделю украинские защитники освободили 7 населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км. В частности, наступательные действия ВСУ происходят в Донецком и Таврическом оперативных районах.
- Также на Бахмутском направлении есть успехи украинских сил. На левом фланге города наши защитники продвинулись на 1,5 км, а на правом – на 3,5 километра. Теперь площадь освобожденной территории составляет 16 квадратных километров.
- В то же время немецкое издание Die Welt отмечает, что оккупанты перебросил 90% своих резервов на Запорожское направление, где проводятся активные наступательные операции ВСУ. Однако украинская армия использовала всего 25% собственных резервов. Поэтому издание прогнозирует, что преимущество в будущем за украинскими силами.