Главное сейчас не деоккупация населенных пунктов: какую задачу выполняют ВСУ на Востоке
Украинские военные продолжают контрнаступление на Юге. Однако это было бы тяжело без работы ВСУ по восточным направлениям, в частности у Бахмута. Там россияне сосредоточили почти 50-тысячную группировку.
Перебрасывать оттуда войска на Запорожское направление было бы некстати, ведь это не ускорит продвижение ВСУ. Таким мнением в эфире 24 Канала поделился Роман Свитан – полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор.
Смотрите также ВСУ продвигаются возле Роботиного и закрепляются под Бахмутом: карта фронта через неделюОбратите внимание! Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграмме.
Важнейшая задача на Востоке
На пресс-конференции в Вашингтоне 22 сентября Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные Силы Украины освободят Бахмут Донецкой области. Кроме того, президент пообещал, что Украина деоккупирует еще два города, не уточнив какие.
В то же время, в NYT пишут, что США якобы не считают целесообразной деоккупацию самого Бахмута и убеждают Украину перебрасывать силы на Юг.
Вероятно, есть некоторые моменты, связанные с невозможностью ускорить поставки техники или боеприпасов, которые мы просим. Один из механизмов решения этого вопроса – исключение какого-либо из направлений в наступательных действиях,
– отметил Роман Свитан.
При этом уходить из Бахмутского направления может быть не очень хорошей идеей. Сейчас там сосредоточено около 50 тысяч российских оккупантов, поэтому остановиться там – по меньшей мере, опасно.
"В районе Бахмута основная задача не освобождения города, а связывание русских войск. Если там перейдем в режим обороны и опрокинем силы и средства на другое направление, это не позволит быстрее двигаться», – подчеркнул полковник запаса.
Сейчас ВСУ продвигаются с помощью штурмовых групп, рот, которые двигаются собственным ходом, потому что дополнительная техника в этом случае не поможет.
Обзор фронта от Романа Світна: смотрите полное видео
Сдерживание войск эффективно
В то же время у россиян исчезнет проблема – сдерживание наших войск в районе Бахмута. Так что они могли бы перебросить несколько десятков тысяч солдат на Запорожское направление.
Это немного неправильное восприятие фронта, задач, выполняемых нашими войсками, особенно в районе Бахмута. Именно это главное – связывание их войск,
– подчеркнул Свитан.
К тому же, на Луганском направлении ВСУ сдерживают 100-тысячную российскую группировку и еще около 30 тысяч оккупантов – на Донецком направлении. Учитывая Бахмутское направление – наши военные сдерживают там 180 тысяч войска врага, что является фактически половиной всех сил и средств россиян в Украине.
"Их связано на Донецко-Луганском направлении режимом активной обороны, контратаками наших войск. Это и позволяет работать нашим силам на Запорожском направлении. Мы выравниваем шансы на всей линии фронта", – заметил военный эксперт.
В частности, поэтому у россиян нет достаточного количества сил и средств, чтобы проводить провокационные или даже наступательные действия на Херсонском направлении. Там они в режиме обороны, потому что огромная группировка остается на Востоке.
Ситуация на фронте: актуальные новости
- В Восточной группировке ВСУ сообщили, что трасса Бахмут – Горловка под огневым контролем ВСУ. Она расположена в 3 километрах от линии столкновения. Из-за этого у россиян остается лишь несколько логистических трасс, по которым происходит обеспечение бахмутской группировки. Однако в Вооруженных Силах продолжат их уничтожать, чтобы сделать невозможным логистику.
- При этом оккупанты пытались атаковать возле Клещеевки и Андреевки, что неподалеку от Бахмута. Однако для россиян оказались тщетными попытки вернуть утраченные позиции. Равно как и на Авдеевском направлении, ведь россиян остановили наши военные.
- Аналитики из Института изучения войны считают, что ВСУ могут совершить прорыв на Юге. Однако для этого необходимо, чтобы россияне не обладали необходимыми мощностями для сопротивления на Запорожье, а у украинских сил сохранилась соответствующая боевая мощность для наступления.