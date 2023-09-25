Главное сейчас не деоккупация населенных пунктов: какую задачу выполняют ВСУ на Востоке

Украинские военные продолжают контрнаступление на Юге. Однако это было бы тяжело без работы ВСУ по восточным направлениям, в частности у Бахмута. Там россияне сосредоточили почти 50-тысячную группировку.

Перебрасывать оттуда войска на Запорожское направление было бы некстати, ведь это не ускорит продвижение ВСУ. Таким мнением в эфире 24 Канала поделился Роман Свитан – полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор.

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Важнейшая задача на Востоке

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На пресс-конференции в Вашингтоне 22 сентября Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные Силы Украины освободят Бахмут Донецкой области. Кроме того, президент пообещал, что Украина деоккупирует еще два города, не уточнив какие.

В то же время, в NYT пишут, что США якобы не считают целесообразной деоккупацию самого Бахмута и убеждают Украину перебрасывать силы на Юг.

Вероятно, есть некоторые моменты, связанные с невозможностью ускорить поставки техники или боеприпасов, которые мы просим. Один из механизмов решения этого вопроса – исключение какого-либо из направлений в наступательных действиях,

– отметил Роман Свитан.

При этом уходить из Бахмутского направления может быть не очень хорошей идеей. Сейчас там сосредоточено около 50 тысяч российских оккупантов, поэтому остановиться там – по меньшей мере, опасно.

"В районе Бахмута основная задача не освобождения города, а связывание русских войск. Если там перейдем в режим обороны и опрокинем силы и средства на другое направление, это не позволит быстрее двигаться», – подчеркнул полковник запаса.

Сейчас ВСУ продвигаются с помощью штурмовых групп, рот, которые двигаются собственным ходом, потому что дополнительная техника в этом случае не поможет.

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Сдерживание войск эффективно

В то же время у россиян исчезнет проблема – сдерживание наших войск в районе Бахмута. Так что они могли бы перебросить несколько десятков тысяч солдат на Запорожское направление.

Это немного неправильное восприятие фронта, задач, выполняемых нашими войсками, особенно в районе Бахмута. Именно это главное – связывание их войск,

– подчеркнул Свитан.

К тому же, на Луганском направлении ВСУ сдерживают 100-тысячную российскую группировку и еще около 30 тысяч оккупантов – на Донецком направлении. Учитывая Бахмутское направление – наши военные сдерживают там 180 тысяч войска врага, что является фактически половиной всех сил и средств россиян в Украине.

"Их связано на Донецко-Луганском направлении режимом активной обороны, контратаками наших войск. Это и позволяет работать нашим силам на Запорожском направлении. Мы выравниваем шансы на всей линии фронта", – заметил военный эксперт.

В частности, поэтому у россиян нет достаточного количества сил и средств, чтобы проводить провокационные или даже наступательные действия на Херсонском направлении. Там они в режиме обороны, потому что огромная группировка остается на Востоке.

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