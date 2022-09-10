Поскольку оккупанты оставляют после себя одни руины, поэтому Украине еще много работы на деоккупированных территориях. Об этом в эфире 24 канала рассказала наша корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

Внимание Контрнаступление на Харьковщине: в сети показали, как украинские войска заходят в Изюм

Что сейчас происходит на деоккупированной Харьковщине

В частности, по ее словам, в освобожденную Балаклею при поддержке правоохранителей уже отправились гуманитарные грузы с помощью. Городской совет сообщил, что это произошло впервые за 4 месяца. Местное население, которое осталось и было в плену у россиян, сможет получить определенную поддержку.

Вместе с тем, еще большая территория остается заминированной. Саперы тоже уже приступили к работе. Также россияне оставили много вооружений – техники и боеприпасов.

До сих пор находят тела людей

Кроме этого, в селе Граково в Чугуевском районе, которое было освобождено 7 сентября, уже приступили к эксгумации тел. На частном участке обнаружили тела двух замученных людей со следами выстрелов и издевательств. Их еще не удалось идентифицировать.

В то же время, задержали еще одного коллаборанта, который продолжал сотрудничать с российской армией.

ВСУ продолжают деоккупировать территории: последние новости

Внимание – появились кадры, как в ВСУ заходили в Купянск: смотрите видео