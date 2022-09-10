Оскільки окупанти залишають по собі одні руїни, тож Україні є ще багато роботи на деокупованих територіях. Про це в ефірі 24 каналу розповіла наша кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

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Що зараз відбувається на деокупованій Харківщині

Зокрема, за її словами, у звільнену Балаклію за підтримки правоохоронців уже відправились гуманітарні вантажі з допомогою. Міська рада повідомила, що це трапилось вперше за 4 місяці. Місцеве населення, яке залишилось і було у полоні у росіян, врешті зможе отримати певну підтримку.

Разом з тим, ще велика територія залишається замінованою. Сапери теж вже приступили до роботи. Також росіяни полишали багато озброєння – техніки та боєприпасів.

Досі знаходять тіла людей

Крім цього, у селі Граково у Чугуївському районі, яке звільнили 7 вересня, вже приступили до ексгумації тіл. На приватній ділянці знайшли тіла двох закатованих людей зі слідами пострілів та знущань. Їх ще не вдалося ідентифікувати.

Водночас затримали ще одного колаборанта, який продовжував співпрацювати з російською армією.

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