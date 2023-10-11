Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан, добавив, что бои продолжаются за контроль над двумя линейными ориентирами. Он отметил, что это вряд ли приведет к полному окружению Бахмутской группировки противника, но этого и не нужно делать.

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Удобный плацдарм для уничтожения россиян

Продолжаются тяжелые бои за контроль над железной дорогой и дорогой, ведущей из Горловки в Бахмут. Это хорошие рубежи для того, чтобы двигаться вдоль них и заходить в город. По мнению Свитана, вероятно, перед ВСУ также будет стоять задача выбить россиян за реку Бахмутку. Однако это, скорее всего, не приведет к окружению противника.

Этого не нужно делать, потому что плацдарм, который есть сейчас, очень удобен для уничтожения россиян. Они находятся в Бахмуте, а это низина. Мы с высот хорошо работаем дальними средствами поражения. Количество убитых россиян с этого места за последнее время максимальное,

– рассказал военный эксперт.

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Делать так, как когда-то на острове Змеиный

Пока нет смысла проводить широкомасштабные действия в этом районе. По словам Свитана, лучший вариант – это "выжигать" россиян примерно так, как это когда-то делали на острове Змеиный или на правом берегу Днепра.

Делать так, пока они не поймут, что этот полигон им не нужен. Они тогда просто от него отойдут, даже без каких-либо широкомасштабных действий,

– добавил военный эксперт.

Следовательно, оптимальным вариантом для нас на ближайшее время остается работать со стороны Клещиевки и Андреевки.

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