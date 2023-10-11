Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан, додавши, що наразі бої тривають за контроль над двома лінійними орієнтирами. Він зауважив, що це навряд чи призведе до повного оточення Бахмутського угрупування противника, але наразі цього й не потрібно робити.

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Зручний плацдарм для знищення росіян

Тривають важкі бої за контроль над залізницею і дорогою, яка веде з Горлівки на Бахмут. Це хороші рубежі для того, щоб рухатися вздовж них і заходити в місто. На думку, Світана, ймовірно, перед ЗСУ також стоятиме завдання вибити росіян за річку Бахмутку. Проте це скоріш за все не призведе до оточення противника.

Цього не треба робити, бо плацдарм, який є зараз, дуже зручний для знищення росіян. Вони перебувають в Бахмуті, а це низовина. Ми з висот гарно працюємо дальніми засобами ураження. Кількість вбитих росіян з цього місця за останній час є максимальна,

– розповів військовий експерт.

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Робити так, як колись на острові Зміїний

Наразі немає сенсу проводити широкомасштабні дії в цьому районі. За словами Світана, найкращий варіант – це "випалювати" росіян приблизно так, як це колись робили на острові Зміїний чи на правому березі Дніпра.

Робити це доти, поки вони не зрозуміють, що цей полігон їм не потрібен. Вони тоді просто від нього відійдуть, навіть без якихось широкомасштабних дій,

– додав військовий експерт.

Відтак, оптимальним варіантом для нас на найближчий час залишається працювати зі сторони Кліщіївки та Андріївки.

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