О ней 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ Антон Петровский. Он объяснил, на что именно опираются западные партнеры в своих анализах и насколько они близки к реальности.

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Оценки партнеров

В начале июля этого года председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли дал свою оценку контрнаступления ВСУ. В частности, заявил о продвижении, но в то же время подчеркнул, что освобождение украинских земель будет продолжительным и "очень кровавым". Он добавил, не удивлен, что контрнаступление продвигается немного медленнее, чем кому-то хотелось бы. Война на бумаге и настоящая война всегда отличаются.

"Западные аналитики учитывают все факторы, которые есть на данном этапе. Те же минные поля, отсутствие самолетов, которые бы нам могли передать для того, чтобы быстрее все это поражать. Они все это учитывают, поэтому таким образом анализируют и дают такую информацию как будет развиваться контрнаступление", – отметил военный.

Антон Петровский об оценках от западных партнеров: смотреть видео

Впрочем, абсолютно учитывать аналитику не стоит, подчеркнул военный ВСУ. Западные партнеры не владеют полной "информацией о войне, с которой сами не сталкивались".

То есть война для западных государств абсолютно новая. И свою аналитику они основывают на том, что видят, но они не владеют всей информацией. Я думаю, от украинской армии будут определенные сюрпризы, которые удивят их,

– добавил Петровский.

Какие оценки дают западные партнеры: последние новости